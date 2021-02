Call of Duty Warzone - nowy bug pozwoli wam stać się niewidzialnymi

Gracze Call of Duty Warzone muszą mierzyć się z kolejnymi problemami. Wirtualne pola bitew nawiedzają teraz niewidzialni żołnierze.

Obecnie coraz trudniej deweloperom wydać gry wolne od błędów, jednak Call of Duty Warzone zdecydowanie przekracza wszelkie granice. W zasadzie od premiery tego battle royale nie ma miesiąca, w którym gracze nie narzekaliby na rujnujące zabawę błędu i problemy. Najnowszy z nich sprawia, że wybrani gracze mogą stać się niewidzialni.

Call of Duty Warzone z kolejnym błędem

Ostatnio wielu graczy natknęło się na problem, w którym ich napastnik wydaje się niewidzialny. Może on strzelać bez problemu, ale jest ledwo widoczny, nawet po namierzeniu przez lunetę. Po pewnym dochodzeniu okazało się, że nie jest to glitch, ale błąd związany z konkretną skórką.

YouTuber Scop3s odkrył, że strój dla jednego z operatorów - Grincha , sprawia, iż może on się stać niemal niewidoczny dla swoich rywali. Scop3s wykazał, że gracz noszący strój "Forest Spirit" (Duch Lasu) może zniknąć prawie całkowicie już w odległości 34 metrów od przeciwnika. Autor materiału podkreśla jednak, że choć błąd ten daje wyraźną przewagę nad innymi, to używający go gracze wciąż mogą zostać wykryci i zabici. Ich postacie, mimo że niewidzialne, to w niektórych momentach "mrugają", co sprawia, że nieco łatwiej je namierzyć.

Nowy bug w Call of Duty Warzone nie specjalnie nas dziwi. Produkcja Raven Software i Infinity Ward niemal regularnie dostarcza swoim fanom powody do niezadowolenia. Przypomnijmy, że na początku roku twórcy musieli mocno osłabić niektóre bronie bowiem zdominowały one wirtualne pola bitew i odebrały wielu graczom przyjemność z rozgrywki.

