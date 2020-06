Call of Duty Warzone - nowy tryb "One in the Chamber" zadebiutuje już w tym tygodniu

Gracze Call of Duty Warzone mogą w tym tygodniu liczyć na sporo nowości. Jak poinformowało Activision, do gry trafi nowy tryb - "One in the Chamber".

Sezon czwarty w Call of Duty Warzone już się rozpoczął. Gracze każdego dnia walczą o chwałę i nagrody, a twórcy gry - studio Infinty Ward, starają się stale urozmaicać rozgrywkę. Bieżący sezon przyniósł ze sobą sporo nowości, ale to jeszcze nie wszystko co nas w nim czeka. Już w tym tygodniu Warzone wzbogaci się o nowy tryb - "One in the Chamber".

Jak sugeruje nazwa, w "One in the Chamber", gracze będą mieli do dyspozycji losową broń z tylko jednym pociskiem. Co istotne, każdy trafiony strzał będzie zabójczy. Rywalizacja ta zatem wymagać będzie nie tylko precyzji, ale i refleksu. W każdym starciu gracze będą mieć do dyspozycji tylko trzy życia, zawodnik z największą liczbą skutecznych strzałów wygrywa. Choć zabawę zaczynamy z jednym pociskiem, to każdy kolejny pokonany przeciwnik zapewnia nam dodatkowy nabój. Activision podkreśla, że "One in the Chamber" to niekonwencjonalny tryb nastawiony na dobrą zabawę. Czy tak faktycznie będzie przekonamy się jeszcze w tym tygodniu.

Na co możemy jeszcze liczyć w czwartym sezonie? Potwierdzono już, że do gry trafią takie tryby jak Juggernaut Royale oraz Realism, ten drugi znacząco ograniczy nasz HUD, a obrażenia w głowę będą bardziej zabójcze. Wielce prawdopodobne, że do gry trafią również rozgrywki pozwalające na rywalizację aż 200 graczy, o czym więcej możecie przeczytać tutaj.

Zobacz również: W USA dostępna jest pierwsza gra, która może być przepisywana jako lek