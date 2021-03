Call of Duty Warzone otrzyma nową mapę! To już koniec Werdańska

Według najnowszych informacji, już niebawem graczy Call of Duty Warzone czekają ogromne zmiany.

Znany w środowisku Call of Duty leakster - Zesty (ZestyCODLeaks), dotarł do materiałów audio z Call of Duty Warzone, które wyraźnie sugerują, że popularne battle royale już niebawem czeka rewolucja.

Do gry mają trafić dwa zupełnie nowe tryby rozgrywki. Pierwszy z nich stawia na swobodną zabawę w otwartym świecie. Materiały, do których dotarł Zesty sugerują, że na graczy czekać będzie wiele atrakcji (w tym m.in. wyścigi), a także zamknięte "bezpieczne strefy".

Drugi tryb zabawy najczęściej określany jest jako "plague mode", w którym to pojawią się zombie. Zadaniem graczy będzie unicestwienie hord nieumarłych zanim na mapę spadnie bomba atomowa.

Będąc już przy broni jądrowej, to warto dodać, że najbliższe dni mogą być ostatnim podczas, których gracze będą walczyć w Werdańsku. Odkryte linie dialogowe sugerują, że głowice nuklearne (które gracze odkryli na mapie Warzone już kilka miesięcy temu) ostatecznie przyczynią się do zniszczenia miasta, a tym samym mapy jaką dobrze znają gracze Call of Duty Warzone.

Całe wydarzenie związane z nową mapą w Call of Duty Warzone ma przypominać to, co działo się podczas przejścia Fortnite w rozdział 2. Wielce prawdopodobne, że rozpocznie się ono już w marcu. Pojawiają się nawet głosy, że Activision będzie chciało w ten sposób upamiętnić pierwszą rocznicę gry, która przypada na 10 marca 2021.

