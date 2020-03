Call of Duty: Warzone przekroczyło 30 milionów graczy

Pięć dni temu było 15 milionów aktywnych graczy w Call of Duty: Warzone, dziś ich liczba przekroczyła trzydzieści milionów!

W ciągu zaledwie tygodnia Call of Duty: Warzone stało się jedną z potęg na rynku gier battle royale. Produkcja ta zawdzięcza sukces nie tylko dobremu wykonaniu, ale również spowodowanej przez koronawirusa kwarantannie, zmuszającej do pozostania w domach. A to doskonała okazja do testowania nowych gier - tyn bardziej, że Warzone jest darmowe. Takiego potężnego zwiększenia liczby użytkowników nie zanotowały inne produkcje online, jak Apex Legends, PUBG czy Fortnite, dlatego wszystko wskazuje na to, że produkcja Activision Blizzard mocno zadomowi się na rynku.

Call of Duty: Warzone weszło na niego z przytupem - już pierwszego dnia zarejestrowano sześc milionów kont. Dziesięć dni później jest ich ponad 30 milionów. Nie wiadomo oczywiście, jak wiele z tych osób pozostanie w grze, ale jak na dziesięć dni od premiery sama ich liczba jest imponująca. Jeśli tak dalej pójdzie, po pierwszym miesiącu w zmaganiach online powinno brać udział już 50 milionów osób z całego świata. Na rynku battle royale wciąż rządzi Fortnite - 250 milionów aktywnych graczy oznacza, że Call of Duty ma jeszcze sporo do nadrobienia. Ale jeśli przyrost będzie odbywać się w takim stopniu - być może zagrozi pozycji lidera.

Źródło: TechSpot