Call of Duty Warzone - sezon 5 wystartował, sprawdź co się zmieniło

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, właśnie wystartował 5 sezon zmagań w Call of Duty Warzone. Na co możemy liczyć? Co się zmieniło? Sprawdźcie.

Call of Duty Warzone - sezon 5 pozwoli nam "zwiedzić" wnętrze stadionu w Werdańsku

Activision ujawniło dzisiaj wszystkie szczegóły dotyczące piątego sezonu w Call of Duty Warzone. Najbardziej znaczące zmiany dotyczą samej mapy. Stadion w Werdańsku otworzył się wreszcie dla graczy i zaoferuje ogromne przestrzenie do walki. Wśród nich znajdziemy nie tylko główną płytę boiska otoczoną rzędami krzeseł, ale również parking podziemny i wiele innych hal i pomieszczeń wewnętrznych.

Dworzec kolejowy w Werdańsku również otwiera swoje wnętrza dla spragnionych walki graczy. Dodatkowo pociąg towarowy wypełniony sprzętem będzie teraz krążył po mapie gry. Podczas rozgrywki w 5 sezonie Warzone trzeba będzie być jeszcze bardziej czujnym, bowiem twórcy dodali wreszcie tyrolkę, która ułatwi przemieszczanie się pomiędzy wysoko położonymi punktami na mapie.

Studia Infinity Ward i Raven Software postanowiły wstrząsnąć tzw. "metą" i zaktualizowały listę dostępnego "lootu", na który natrafimy podczas zabawy. Podczas meczy do naszej dyspozycji otrzymamy: 8 pospolitych, 13 niepospolitych, 15 rzadkich, 19 epickich oraz 25 legendarnych wariantów broni. Będąc już przy "narzędziach zagłady", to warto wspomnieć, że do gry zawita nowy karabin szturmowy AN-94 oraz pistolet maszynowy (SMG) - ISO.

Call of Duty Warzone sezon 5

Do wyboru otrzymamy również trzech nowych operatorów, pierwszy z nich - Lerch, wchodzi w skład Battle Pass, dwóch kolejnych - Velikan i Morte, ma pojawić się w trakcie trwania sezonu. Jeśli brakuje wam w Call of Duty Warzone krótkich i dynamicznych meczy, to właśnie dla was przygotowano zupełnie nowy tryb - Mini Royale. Ogranicza on liczbę operatorów, ale również znacznie skraca czas zabawy. Jak podkreślają twórcy, to tak jakby wyciąć pierwsze i ostatnie 5 minut z klasycznego battle royale.

Twórcy zdradzili również, że w połowie 5 sezonu czeka na nas specjalne wydarzenie, choć na chwilę obecną nie zdradzono żadnych dodatkowych informacji na jego temat, to sugeruje się, iż będzie ono powiązane z zapowiedzią nowej, pełnoprawnej odsłony Call of Duty.

Pełną listę zmian, nowości i poprawek do Call of Duty Warzone i Modern Warfare znajdziecie na oficjalnej stronie gry.

