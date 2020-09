Call of Duty Warzone - sezon 6 wystartował, sprawdź wszystkie nowości

Pora rozpocząć kolejny sezon zmagań w Call of Duty Warzone i Modern Warfare. Studio Infinity Ward właśnie opublikowało szczegóły dotyczące najnowszej sezonowej aktualizacji.

Choć wielu graczy szykuje się już do premiery Call of Duty: Black Ops Cold War, to nie wolno nam zapominać o zmaganiach na cyfrowych polach bitew w CoD: Warzone i Modern Warfare. Szczególnie, że ta pierwsza produkcja będzie mogła liczyć na wiele nowości po premierze Black Ops Cold War. Zanim to jednak nastąpi - przed nami sezon 6.

Studio Infinty Ward podzieliło się z nami szczegółami dotyczącymi nowego, 6-tego sezonu w Call of Duty Warzone i Modern Warfare.

Call of Duty Warzone sezon 6 - co nowego?

Szósty sezon zmagań przyniesie nam ze sobą wiele nowości. Przede wszystkim możemy liczyć na dwóch nowych operatorów, do walki dołączą - Nikolai i Farah, oraz dwie nowe bronie - karabin snajperski SP-R 208 i karabin szturmowy AS Val.

Najważniejszą zmianą jest jednak nowy system szybkiej podróży - metro. Mapa Werdańska znowu się zmienia. Tym razem gracze mogą skorzystać z podziemnego systemu metra, który może ich szybko przenieść z jednego punktu mapy na drugi. Co istotne, pozwoli on zespołom przenieść się nie tylko do dobrze już znanych punktów, ale także nowych, zaprojektowanych specjalnie z myślą o metrze. Zdaniem twórców, dodanie stacji kolei podziemnej pozytywnie wpłynie na dynamikę starć i pozwoli na wdrożenie nowych strategii.

Call of Duty Warzone Sezon 6

Nowy sezon w Call of Duty Warzone przyniesie ze sobą również zupełnie nowy tryb zabawy - Armored Royale. Każda z drużyn otrzyma do swojej dyspozycji pancerną ciężarówkę z wieżyczką, o którą musi dbać. Szczególnie, że póki nasz pojazd jest "na chodzie" będziemy mogli po śmierci powrócić do walki. Jeśli jednak ciężarówka zostanie zniszczona, wówczas cała drużyna tracić możliwość respawnu. Trzeba przyznać, że Armored Royale zapowiada się na wyjątkowo dynamiczny tryb.

W Warzone nie zabraknie Halloweenowego wydarzenia. Już 20 października rozpocznie się "Haunting of Verdansk", podczas którego będziemy mogli zdobyć unikatowe nagrody.

Wraz z debiutem 6-tego sezonu w Call of Duty Warzone, do gry trafią także liczne pomniejsze poprawki, zmiany balansujące rozgrywkę oraz nowa przepustka sezonowa.

Jeśli wolicie zabawę w Call of Duty Modern Warfare, to czekają tam na was: nowe mapy, tryby, bronie i wiele więcej. Pełną listę zmian i nowości, które wprowadza sezon 6 możecie sprawdzić tutaj.

Pamiętajcie jednak, aby zrobić porządek na dysku. Nowa aktualizacja zajmuje bowiem ponad 20 GB.

