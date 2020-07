Call of Duty Warzone - szykują się ogromne zmiany na mapie gry

W kolejnym sezonie Call of Duty Warzone, Werdańsk - ogromna mapa tego battle royale, doczeka się poważnych zmian.

Call of Duty Warzone okazało się być jednym z największych tegorocznych sukcesów Activision. W produkcję autorstwa Infinity Ward i Raven Software zagrywa się już ponad 60 milionów graczy. Warzone cały czas jest wzbogacane o nową zawartość, a wydawca gry potwierdził, że trafi ona na konsole dziewiątej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Warzone ma być produkcją rozwijaną przez lata (na wzór PUBG czy Fortnite) i będzie spoiwem łączącym wszystkie gry z logo Call of Duty. Według najnowszych informacji, kolejny, piąty już sezon zmagań, przyniesie nam ogromne zmiany na mapie gry. Wśród kluczowych nowości należy wymienić przebudowę dużego stadionu piłkarski, do którego wnętrz gracze będą się mogli wreszcie dostać. W Werdańsku pojawi się również pociąg wypełniony łupem, który będzie regularnie okrążał mapę gry.

Spekuluje się także, że pod koniec bieżącego sezonu może pojawić się w grze ogromne wydarzenie, które będzie wstępem do zapowiadanych na mapie zmian. Ponoć ma to przypominać sytuację z Fortnite, gdy gra wchodziła w rozdział 2. Możemy się również spodziewać bardziej kosmetycznych zmian, które będą nawiązywać do kolejnej, pełnoprawnej odsłony serii - Call of Duty: Black Ops Cold War.

Według dotychczasowych informacji, piąty sezon w Call of Duty Warzone rozpocznie się na początku sierpnia. Możemy zatem śmiało założyć, że w podobnym okresie (choć najpewniej nieco później) zadebiutuje Black Ops Cold War.

