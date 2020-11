Call of Duty Warzone - twórcy gry faworyzują Xbox Series X kosztem PS5

Studio Infinty Ward postanowiło "dopieścić" nieco posiadaczy konsoli Xbox Series X. Problem w tym, że przy okazji zapomnieli o użytkownikach PS5.

Konsole nowej generacji - Xbox Series X i PlayStation 5, zdążyły już trafić do pierwszych graczy. Choć polska premiera PS5 odbędzie się dopiero 19 listopada, to już teraz warto wiedzieć, że twórcy gry Call of Duty Warzone faworyzują posiadaczy sprzętu od Microsoftu.

Wraz z ostatnią aktualizacją, studio Infinty Ward uruchomiło możliwość gry w 120 klatkach na sekundę na konsoli Xbox Series X. Niestety, posiadacze PS5 mogą bawić się jedynie w 60 kl./s. Decyzja ta jest o tyle zaskakujące, iż od wielu lat Sony i Activision (wydawca gier z serii Call of Duty) żyją w dobrej przyjaźni i bliskiej współpracy. Czyżby Infinty Ward o tym zapomniało?

Możliwe, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Nie po raz pierwszy sugeruje się, że Xbox Series X jest po prostu konsolą mocniejszą od PS5. Co za tym idzie, twórcom łatwiej przystosować gry na urządzeniu Microsoftu do wyświetlania obrazu w natywnym 4K czy 120 kl./s. niż ma to miejsce w przypadku PS5.

Redakcja Digital Foundry przyjrzała się sprawie i potwierdziła iż, Call of Duty Warzone działa na Xbox Series X w 120 klatkach na sekundę, choć podkreślono, że z reguły liczba klatek utrzymuje się na średnim poziomie 100-120. W przypadku PS5 jest to stałe 60.

Niestety, zarówno Infinty Ward, jak i Activision milczą na temat stosownej aktualizacji Call of Duty Warzone na PS5, która pozwoliłaby posiadaczom konsoli japońskiego producenta cieszyć się wyjątkowo płynną rozgrywką.

