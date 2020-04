Call of Duty: Warzone - twórcy przygotowali "piekielne lobby" dla oszustów

Oszukujesz podczas gry w Call of Duty: Warzone? Jeśli tak, to od tej pory będzie grał tylko z podobnymi do siebie.

Najnowsza produkcja studia studia Infinity Ward - Call of Duty: Warzone, niemal od dnia premiery musi zmagać się z oszustami, którzy rujnują grę całej społeczności. Co więcej, doszło już do tego, że gracze konsolowi rezygnowali z funkcji cross-play, aby uniknąć PC-towych cheaterów.

Twórcy gry wraz z wydawcą - Activision, już na początku tego miesiąca pokazali, że nie będą tolerować oszustw w Warzone i poinformowali wówczas, o zbanowaniu ponad 50 tysięcy graczy. Teraz autorzy gry postanowili iść krok dalej i zaprezentowali listę zmian, które mają pomóc w walce z cheaterami.

Na początek, gracze, którzy zgłoszą podejrzane zachowanie otrzymają teraz powiadomienie, gdy wskazany przez nich użytkownik zostanie zbanowany. Dodatkowo, wszystkie systemy anti-cheat i związane z bezpieczeństwem, doczekały się sporej aktualizacji. Przedstawiciele "Infinity Ward" podkreślili również, że zwiększyli zasoby na walkę z cheaterami.

Ostatnia i najciekawsza nowość to tzw. "piekielne lobby", zmodyfikowany system matchmakingu sprawi, że gracze podejrzani o oszustwa będą parowani tylko z innymi nieuczciwymi użytkownikami. Zdaniem Infinity Ward, pomoże to w "oczyszczeniu serwerów" z cheaterów, na czym zyska cała uczciwa społeczność Call of Duty: Warzone.

To oczywiście nie koniec walki z oszustami. Twórcy gry już potwierdzili, że trwają prace nad kolejnymi rozwiązaniami, m.in. niebawem do gry trafi bardziej intuicyjny system raportowania, m.in. w trybie widza i na killcamie.

Call of Duty: Warzone możecie pobrać za darmo na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, to warto też spróbować swoich sił w Call of Duty: Modern Warfare.

źródło: vg247.com