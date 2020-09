Call of Duty Warzone - twórcy usuwają z gry pojazdy

Studio Infinity Ward zdecydowało się na chwilowe usunięcie z gry pojazdów. Wszystko przez bardzo poważny błąd w grze.

Choć w ostatnich dniach uwagę graczy skradła nowa pełnoprawna odsłona serii Call of Duty - Black Ops Cold War, to wciąż wielu z nich zagrywa się w battle royale - CoD: Warzone. Niestety, produkcja Infinity Ward zmaga się ostatnio z poważnymi problemami. Twórcy gry wciąż nie poradzili sobie z największą zmorą serwerów gry - oszustami, a na dodatek regularnie dochodzą im kolejne kłopoty.

Call of Duty Warzone traci pojazdy

Pod koniec ubiegłego tygodnia gracze zaczęli zgłaszać błąd dotyczący niewybuchającego C4, co automatycznie uczyniło ten dodatek bezużytecznym. Teraz z kolei okazało się, że można wykorzystać pojazdy w Warzone, aby przedwcześnie zakończyć zabawę i to wszystkim graczom biorącym udział w rozgrywce.

Odkryto krytyczny błąd, który sprawia, że możecie bezkarnie opuścić mapę Werdańska. W normalnych okolicznościach, na ekranie pojawiłby się licznik i komunikat nakazujący wam powrót do walki. Okazuje się jednak, że jeżeli uczynicie to będąc w pojeździe, to zegar z odliczaniem zatrzymuje się, pozwalając tym samym na uniknięcie przeciwników. Po chwili spędzonej poza mapą systemy Call of Duty Warzone decydują o zakończeniu rozgrywki. Niestety, dotyczy to wszystkich graczy na mapie. Jak łatwo się domyślić, znalazło się spore grono graczy, którzy za cel postawili sobie psucie zabawy innymi.

Na szczęście studio Infinty Ward zareagowało bardzo szybko i zdecydowało o usunięciu pojazdów z gry. Te mają do niej powrócić, gdy tylko uda się przygotować odpowiednią aktualizację.

Zobacz również: Call of Duty: Black Ops Cold War - wiemy kiedy wystartują beta testy