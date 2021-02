Call of Duty: Warzone - twórcy zbanowali 60 tysięcy kont graczy

Kolejna fala banów w Call of Duty: Warzone. Twórcy zapowiadają liczne zmiany i zero tolerancji dla oszustów.

Battle Royale od Activision nie ma ostatnio dobrej prasy. Gracze Call of Duty: Warzone regularnie muszą mierzyć się z błędami, bugami czy fatalnym balansem broni. W zasadzie nie ma tygodnia, żeby w grze wszystko działało bez zarzutu. Co gorsza, produkcję regularnie nawiedzają oszuści. W ostatnich tygodniach doprowadziło to do tego, że wielu czołowych graczy zdecydowało się zrezygnować z dalszej rozgrywki w Warzone. Taką decyzję podjął chociażby Vikkstar - YouTuber, którego poczynania śledzi blisko 7 milionów osób. W "pożegnalnym" materiale podkreślił on, że choć ceni Call of Duty: Warzone, to ciągła rywalizacja z oszustami sprawia, że rozgrywka bardziej frustruje niż bawi.

Sprawa jest poważna i najprawdopodobniej wreszcie zdało sobie z tego sprawę Activison. W otwartym liście do fanów, twórcy poinformowali o szeregu zmian i nowości, które mają sprawić, że oszuści znikną z gry. Przede wszystkim zbanowano 60 tysięcy kont graczy, którzy korzystali ze wspomagania. Oznacza to, że od dnia premiery z gry usunięto w ten sposób już ponad 300 tysięcy oszustów.

Oszuści w Call of Duty: Warzone znaleźli się na celowniku deweloperów.

Co jednak znacznie ważniejsze, Activision ujawniło, iż pracuje nad znaczącymi poprawkami zabezpieczeń gry. Nowe oprogramowanie typu anti-cheat ma nie tylko lepiej blokować oszustów, ale i szybciej ich wykrywać. Zespół odpowiedzialny za grę będzie również znacznie częściej karał za korzystanie z niedozwolonego oprogramowania. Zapowiedziano także zero tolerancji dla twórców software'u wspomagającego oszustów. Choć nie zostało to dokładnie sprecyzowane, możemy śmiało założyć, że do walki z cheaterami w Warzone włączeni zostaną prawnicy Activision (nie byłby to zresztą odosobniony przypadek).

Fanów Warzone z pewnością ucieszy również informacja, że Activision zdecydowało się znacznie powiększyć zespół deweloperski, który czuwa na zabezpieczeniami gry. Oznacza to, że możemy liczyć na lepszy i częstsze aktualizacje.

Call of Duty: Warzone to kawał dobrego kodu, miejmy zatem nadzieję, że twórcom gry uda się wyjść zwycięsko ze starcia z oszustami.

Darmowa odsłona serii Call of Duty - Warzone, jest obecnie dostępna na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X i PC.

Zobacz również: Battlefield - nowa gra z serii zadebiutuje już w tym roku!