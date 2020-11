Call of Duty Warzone - w grze pojawił się błąd, który psuje rozgrywkę

W Call of Duty Warzone pojawił się kolejny poważny błąd, który może skutecznie popsuć wam rozgrywkę.

Call of Duty Warzone nie jest wolne od błędów, jednak nie przeszkadza to milionom graczy na całym świecie regularnie toczyć pojedynki w Werdańsku. W grze pojawił się jednak błąd, który skutecznie może zniechęcić do dalszej rywalizacji.

Wraz z ostatnim - szóstym sezonem w CoD Warzone, do gry trafił system metra. Choć jest to bezapelacyjnie ciekawy dodatek, to pozwala on graczom na oszustwa. Metro umożliwia błyskawiczne przemieszczanie się po mapie gry, jednak niektórzy postanowili wykorzystać je do opuszczenia Werdańska.

Jeśli uda wam się uniknąć pociągów, to stacja metra przy Barakett Promenade East umożliwi wam przejście do zupełnie nowego obszaru, który znajduje się pod Werdańskiem. Miejscówka ta pozwoli wam nie tylko przemieszczać się na spore odległości, ale sprawi również, że dokładnie widzicie co się nad wami dzieje i gdzie są inni gracze. Co więcej, pociski wystrzelone z tej strefy przenikają przez ściany i trafiają nieprzyjaciół. Jak to wygląda w praktyce możecie przekonać się na poniższym materiale.

Póki co możemy wam jedynie radzić unikania stacja metra przy Barakett Promenade East, jednak i to nie gwarantuje wam bezpieczeństwa. Infinity Ward z całą pewnością już pracuje nad odpowiednią poprawką.

