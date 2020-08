Call of Duty Warzone - wybuchowy zwiastun 5 sezonu zdradza nadchodzące zmiany

Activision opublikowało pierwszy obszerny zwiastun 5 sezony Call of Duty Warzone. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami na graczy czekają spore zmiany w Werdańsku.

Będzie się działo, oj będzie się działo - kolejny, piąty już sezon w Call of Duty: Modern Warfare i CoD: Warzone przyniesie nam mnóstwo nowości i zmian. Activision opublikowało dzisiaj efektowny zwiastun z zapowiedzią nowej zawartości. Gracze Call of Duty Warzone mogą przede wszystkim liczyć na ogromne zmiany na mapie ulubionego battle royale. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami, udostępniony zostanie ogromny stadion, który wręcz zachęca do wymiany ognia. Do tego w Werdańsku pojawi się pociąg wypełniony bronią i wyposażeniem, który będzie regularnie okrążać mapę. Warto również wspomnieć o nowych operatorach z tajemniczej grupy zwanej Shadow Company.

Sympatycy rozgrywki w Call of Duty: Modern Warfare mogą z kolei z kolei liczyć na nowe mapy, w tym te do najpopularniejszych trybów jak: Ground War i Gunfight.

Co jeszcze otrzymamy w ramach sezonu 5? Z całą pewnością nowe bronie i przedmioty do personalizacji, jak również nowy battle pass. Spekuluje się, że Infinty Ward w nadchodzących tygodniach planuje poszerzyć drużyny w Warzone i gracze będą mogli przystąpić do boju nawet w pięcioosobowych zespołach.

Na pełną listę zmian, które zawitają wraz z nowym sezonem do Call of Duty Warzone i Modern Warfare będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Sezon 5 rozpocznie się już jutro o godzinie 8:00. Niektórzy gracze (szczególnie ci z wersją gry na PS4) już teraz mogą pobierać nową aktualizację, która "waży" około 36 GB.

Zobacz również:State of Play zapowiedziane. Poznamy nowe wieści na temat gier na PS4, PS5 i PSVR