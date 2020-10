Call of Duty Warzone - wydarzenie z okazji Halloween już dostępne

Sympatycy horrorów i Call of Duty Warzone radujcie się! Już dziś na serwery gry trafi aktualizacja wprowadzająca Halloweenowe wydarzenie - The Haunting of Verdansk.

Sporo się ostatnio dzieje wokół marki Call of Duty. Pod koniec września w Warzone i Modern Warfare wystartował 6 sezon zmagań. Dodatkowo, najwięksi sympatycy serii już spoglądają w kierunku kolejnej odsłony cyklu, czyli Call of Duty Black Ops Cold War. Jakby tego było mało, to z okazji zbliżającego się święta Halloween, do CoD: Warzone i Modern Warfare zawitało właśnie wydarzenie "The Haunting of Verdansk"

The Haunting of Verdansk - Hallowenowe wydarzenie w Warzone i Modern Warfare

Praktycznie każda gra sieciowa w okresie październik - listopada zapowiada wydarzenie z okazji Halloween. Nie inaczej będzie w przypadku Call of Duty Warzone, którego mapa - Werdańsk, została nawiedzona przez siły nieczyste. Przede wszystkim, gracze będą mogli rywalizować w nowych, czasowych trybach. W Werdańsku zapadnie również noc, co z całą pewnością wpłynie na podejście do starć. Jakby tego było mało, to na graczy czeka duch seryjnego mordercy oraz pewna bardzo specyficzna laleczka, która pojawia się na ekranach.

Za udział w zmaganiach na graczy czekają oczywiście nagrody, te inspirowane będą przede wszystkim kultową postacią Leatherface'a (z serii "Masakra Piłą Mechaniczną") oraz charakterystycznymi elementami z cyklu horrorów "Piła".

Jeśli jesteście ciekawi jak to wygląda w akcji, to Activision opublikowało stosowny zwiastun.

"The Haunting of Verdansk" rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 3 listopada. Warto też dodać, że jest to już ostatnia paczka nowości w ramach trwającego obecnie 6 sezonu.

Zobacz również: Rainbow Six Siege trafi do Xbox Game Pass