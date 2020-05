Call of Duty: Warzone - wymagania sprzętowe na PC i rozmiar gry, przygotujcie się na dzisiejszą premierę [Aktualizacja]

Jeśli chcecie przygotować się na dzisiejszą premierę Call of Duty: Warzone, to zapoznajcie się z wymaganiami sprzętowymi gry na PC oraz jej rozmiarem i konkretną godziną uruchomienia serwerów.

Spis treści

Już dzisiaj udostępniony zostanie samodzielny dodatek do gry Call of Duty: Modern Warfare - Warzone. Twórcy zdecydowali się zaserwować nam nie tylko dobrze sprawdzoną formułę battle royale, ale również eksperymentalny tryb plunder, który skupiać się będzie na gromadzeniu gotówki poprzez grabież przedmiotów na mapie, kradzież pieniędzy wrogów i/lub wypełnianie kontraktów w grze. Wszystko to na ogromnej mapie, która pomieści 150 graczy.

Choć Call of Duty: Warzone jest produktem samodzielnym i darmowym, to posiadacze Call of Duty: Modern Warfare mogą liczyć na pewne bonusy. Przede wszystkim system progresji jest dzielony pomiędzy obydwie produkcje. Oznacza to, że każde osiągnięcie w Warzone będzie się bezpośrednio przekładać na rozwój w Modern Warfare. Dodatkowo, posiadacze najnowszej, pełnoprawnej odsłony Call od Duty będą mogli jako pierwsi wkroczyć na serwery battle royale, a nastąpi to już o godzinie 16:00 czasu polskiego. Co więcej, będą oni mieli do pobrania zaledwie 18 GB - 22 GB danych (w zależności od wybranej platformy).

Nieco gorzej wygląd sytuacja z perspektywy graczy, którzy nie posiadają Modern Warfare. Do Warzone będą oni mogli wkroczyć dopiero o godzinie 20:00, natomiast do pobrania czeka na nich aż 83 - 101 GB.

Wydawca gry - Activision, przedstawił również wymagania sprzętowe Call of Duty: Warzone na PC, sprawdźcie, czy wasze maszyny podołają zadaniu.

Wymagania minimalne:

System: Windows 7 64-bit (SP1) lub Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i3-4340 lub AMD FX-6300

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 lub AMD Radeon HD 7950

DirectX: 12.0

Pamięć RAM: 8 GB

Miejsce na dysku: 175 GB

Wymagania zalecane:

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen R5 1600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 lub AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580

DirectX: 12.0

Pamięć RAM: 12 GB

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania dodatkowe (z włączonym ray tracingiem):

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD Ryzen R5 1600X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2060

DirectX: 12.0

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania dla wysokiego FPS:

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel i7-8700K lub AMD Ryzen 1800X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 2070 SUPER lub Radeon RX Vega64

DirectX: 12.0

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Wymagania Ultra (4K, wysoki FPS, Ray Tracing)

System: Windows 10 64-bit

Procesor: Intel i7-9700K lub AMD Ryzen 2700X

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER

DirectX: 12.0

Pamięć RAM: 16 GB

Miejsce na dysku: 175 GB wolnej przestrzeni

Call of Duty: Warzone jest obecnie dostępne na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

