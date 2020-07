Call of Duty Warzone - z gry znika tryb battle royale dla 200 graczy

Studio Infinty Ward poinformowało, że wraz z najnowszą aktualizacją, z gry zniknie dostępny od niedawna tryb battle royale dla 200 graczy. Co otrzymamy w zamian?

Starcia dla 200 graczy były jedną z najbardziej oczekiwanych funkcji Call of Duty Warzone. Po jej wprowadzeniu okazało się jednak, że nie do końca spełnia ona pokładana w niej nadzieje. Być może to właśnie było powodem usunięcia jej z gry wraz z najnowszą aktualizacją playlist w Warzone.

Studio Infinty Ward poinformowało, że aktualizacja playlist jest już dostępna na wszystkich wiodących platformach (PS4, Xbox One i PC). Pożegnanie trybu dla 200 graczy oznacza, że zwolniło się miejsce na powrót dla wcześniej usuniętych rozgrywek. Tym razem, gracze mogą liczyć na powrót dwóch klasycznych trybów jak Battle Royale Quads oraz Battle Royale Stimulus Trios.

Jeśli przypadł wam do gustu 200 osobowy battle royale w Call of Duty Warzone to nie rozpaczajcie. Twórcy mają zamiar przywrócić go do gry, jednak najpierw muszą dokonać w nim niezbędnych poprawek i zmian.

Przypomnijmy, że ostatnia duża aktualizacja Call of Duty Warzone sporo namieszała na wirtualnych polach bitew, a to m.in. z za sprawą licznych zmian w balansie broni. Więcej o tym przeczytacie tutaj.

