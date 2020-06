Call of Duty: Warzone z kolejną ogromną aktualizacją. Tryb dla 200 graczy, zmiany w balansie broni i więcej

Najnowsza aktualizacja Call of Duty: Warzone trafiła już na serwery. Na graczy czeka m.in nowy 200-osobowy tryb oraz zmiany w balansie bronie (w tym nerf dla wyjątkowo popularnych MP5 i Grau 5.56).

Infinty Ward nie przestaje rozwijać swojej flagowej produkcji, jaką bez wątpienia stał się Call of Duty: Warzone. Najnowsza aktualizacja do battle royale waży aż 30 GB, ale przynosi ze sobą mnóstwo zmian i nowości.

Do najważniejszych nowości należy zaliczyć zmiany w trybie BR Quads, twórcy zdecydowali się (tymczasowo) zwiększyć w nim liczbę graczy do 200. W Gułagu natomiast pojawią się nowe bronie, podczas rywalizacji będzie można teraz wykorzystać karabiny półautomatyczne i snajperskie. Co ciekawe, może się zdarzyć, że podczas danej rundy będzie można wykorzystać jedynie gołe pięści bądź noże do rzucania.

Nie obyło się również bez balansu broni. Dotychczasowy faworyt społeczności gry - karabin Grau 5.56, otrzymał szereg zmian, niestety wszystkie redukujące jego siłę. Zmniejszono zasięg obrażeń karabinu, dodatkowo zwiększając jego rozrzut. Osłabiono również korzystne efekty dla luf FSS 20.8″ Nexus oraz Tempus 26.4″ Archangel. W popularnym MP5 również zmniejszono zasięg obrażeń. Co więcej, przy korzystaniu z amunicji 10mm obrażenia zadawanie na dalekim dystansie będą mniejsze, a rozrzut broni minimalnie większy.

Na drugim biegunie jest cały szereg broni, które w mniejszym lub większym stopniu zostały wzmocnione. Wśród nich warto wymienić: Karabin MK2, AX-50, HDR, AK-47 oraz Dragonuv.

W CoD: Warzone pojawił się również nowy typ kontraktu: "Supply Run". Zadaniem graczy jest dotarcie do wyznaczonej stacji zaopatrzeniowej, w określonym czasie. Sukces zapewni całej drużynie zniżkę na zakup przedmiotów.

Najnowsza aktualizacja wprowadził również szereg poprawek i pomniejszych poprawek. Pełną listę zmian znajdziecie tutaj.

