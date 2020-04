Call of Duty: Warzone z nowym trybem zabawy, nadchodzi weekend z podwójnym doświadczeniem

Twórcy Call of Duty: Warzone poinformowali, że już w tym tygodniu, do gry trafi nowy tryb zabawy. W piątek rozpocznie się również wydarzenie gwarantujące szybsze zdobywanie doświadczenia.

Call of Duty: Warzone szturmem zdobyło serca graczy. Pod koniec ubiegłego miesiąca, twórcy gry - studio Infinity Ward, dziękowali za znakomite przyjęcie ich najnowszej produkcji, w którą zagrywa się już ponad 30 milionów graczy. Po znakomitym starcie rozwój gry nie zwalnia tempa i do produkcji regularnie trafia nowa zawartość.

Sporo nowości wprowadził 3 sezon, który zadebiutował w zeszłym tygodniu. Przypomnijmy, do Warzone wprowadzono nowy tryb zabawy, w którym mogą brać udział czteroosobowe drużyny. Co więcej, gracze widzą teraz dokładną odległość, jaka dzieli ich od towarzyszy. Zmiany objęły również koszt zrzutów uzbrojenia, obecnie wynosi on 10 tysięcy wirtualnych dolarów. Ostatnia aktualizacja wprowadziła również szereg pomniejszych poprawek i usprawnień.

Jak się jednak okazuje, to nie koniec nowości, które czekają na graczy CoD: Warzone. Niebawem, do gry trafi zupełnie nowy tryb - "Scopes and Scatter Guns", który powstał z myślą o starciach drużyn składających się z trzech graczy. Czym będzie się on wyróżniał? Otóż do dyspozycji graczy oddane zostaną tylko dwa rodzaje broni - karabiny snajperskie i strzelby.

Dodatkowo, już w najbliższy piątek - 17 kwietnia o godzinie 19:00, w Warzone rozpocznie się wydarzenie, które zapewni wszystkim graczom podwójną ilość zdobywane doświadczenia za dowolną aktywność w grze.

Call of Duty: Warzone to darmowy battle royale, który jest obecnie dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: vg247.com