Call of Duty Warzone z rekordowym wynikiem. Gra ma już ponad 100 mln graczy

Activision pochwaliło się właśnie kolejnym rewelacyjnym osiągnięciem darmowego battle royale - Call of Duty Warzone.

Nie da się ukryć, że marka Call of Duty należy do jednych z najważniejszych w branży. Każda kolejna odsłona serii bije rekordy sprzedaży, co więcej nie mniej popularne są darmowe spin-offy w postaci Call of Duty Mobile czy Call of Duty Warzone. Jak właśnie ujawniło Activision - tę ostatnio produkcję sprawdziło już ponad 100 milionów graczy.

Wynik ten jest tym bardziej imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Warzone ma dopiero nieco ponad rok - gra zadebiutowała dokładnie 10 marca 2020 roku. Pierwszym sukcesem darmowego battle royale było przyciągnięcie uwagi 30 milionów graczy w zaledwie dziesięć dni od premiery. Następnie (po dwóch miesiącach od debiutu) dowiedzieliśmy się, że Warzone ma już 60 milionów użytkowników. Natomiast pod koniec sierpnia ubiegłego roku, wydawca gry pochwalił się, że produkcję sprawdziło już 75 milionów graczy.

Dzisiejszy wynik niespecjalnie nas zaskakuje, magia marki Call of Duty robi swoje, a przy tym Warzone to naprawdę solidny "kawałek kodu". Gdyby nie liczne problemy z oszustami, błędami i balansem poszczególnych broni, z całą pewnością produkcja ta mogłaby osiągnąć jeszcze lepszy wynik.

Możliwe, że już w najbliższych tygodniach i miesiącach kolejne miliony graczy zawitają do Warzone. Gra szykuje się bowiem na małą rewolucję. Już dziś o godzinie 21:00 odbędzie się wielkie wydarzenie w Call of Duty Warzone. Gracze odpalą bomby atomowe i zniszczą dotychczasową mapę gry - Werdańsk. Natomiast już jutro wystartuje trzeci sezon rozgrywek, w którym czekają na graczy nowe bronie, operatorzy, wydarzenia i wyzwania. Więcej informacji o trzecim sezonie Call of Duty Warzone i Black Ops Cold War znajdziecie tutaj.

