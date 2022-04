Call of Duty Warzone z zaskakującą zawartością. Godzilla i King Kong trafią do gry, kiedy premiera?

To już pewnie, kultowe potwory - Godzilla i King Kong, trafią do Call of Duty Warzone, jak odegrają rolę w popularnym battle royale? Sprawdźmy.

Call of Duty Warzone straciło nieco na popularności w ostatnich miesiącach. Twórcy gry starają się jednak cały czas usprawniać rozgrywkę i dodawać nową zawartość. Już niebawem do gry ma trafić "Operacja Monarch" - ogromne wydarzenie, które ma poważnie wpłynąć na rozgrywkę na mapie Caldera. Jak wynika z informacji pochodzących z serwerów PlayStation, w ramach "Operacji Monarch" do Call of Duty Warzone dołączą Godzilla i King Kong. W sieci pojawiła się grafika, która nie pozostawia żadnych złudzeń co do prawdziwości tych informacji.

Do Call of Duty Warzone zawitają Godzilla i King Kong (fot. Activision)

Co więcej, wkrótce po "przecieku", sami twórcy gry potwierdzili za pośrednictwem Twittera, że coś jest na rzeczy i kultowe potwory trafią do gry. Choć krótka wiadomość ogranicza się jedynie do "do zobaczenia jutro", to została opatrzona dodatkowo charakterystycznymi emotkami małpy oraz jaszczurki.

See you tomorrow ???????? — Call of Duty (@CallofDuty) April 21, 2022

Call of Duty Warzone - "Operacja Monarch". Kiedy Godzilla i King Kong trafią do gry?

Śmiało możemy założyć, że najpóźniej jutro otrzymamy obszerny zwiastun nowej zawartości do Call of Duty Warzone. Trailer najpewniej zaprezentuje nam najważniejsze elementy "Operacji Monarch", w tym Godzillę i King Konga oraz ich rolę w grze. Niestety, jak wynika z dotychczasowych informacji, na debiut potworów będziemy musieli poczekać niemal do połowy maja. Aktualizacja 1.57, która wprowadzi nową zawartość do gry ma zadebiutować dopiero 11 maja.

???? Call Of Duty MW (Warzone) Update 1.57 Added to database.



???? The Battle Begins May 11 ????‍????️



⬛ #Warzone #CallofDuty pic.twitter.com/B0Sk7V3vRk — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) April 21, 2022

Warto przypomnieć, że trwają również pracę nad Call of Duty Warzone 2, które powinno zadebiutować pod koniec 2022 bądź na początku 2023 roku.

