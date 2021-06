Call of Duty Warzone - zabójcze drzwi pojawiły się w grze

Niedawno deweloperzy odpowiedzialni za Call of Duty Warzone musieli usunąć z gry ciężarówki, które sprawiały, że gracze byli niewidzialni, a niedługo po tym pojawił się kolejny błąd. Tym razem w postaci zabójczych drzwi.

W jednym z wątków na Reddicie, który jest poświęcony grze Call of Duty Warzone, został opublikowany film, na którym widzimy, jak drzwi znajdujące się w Kopalni Soli zaatakowały gracza chwilę po tym jak do nich podszedł. Jak się okazuje, mogą one być najbardziej śmiercionośną rzeczą w grze, mimo pełnego rynsztunku w postaci kamizelki kuloodpornej. Nie pomógł też pełny pasek zdrowia.

Użytkownik, który dodał film, w tytule prosi deweloperów o naprawienie tego irytującego błędu. W komentarzach jednak widać, że cała sytuacja rozbawiła społeczność zgromadzoną wokół Warzone. Jeden z użytkowników napisał:

Poświęcił się dla nauki

Nie jest to pierwsza sytuacja w ostatnim czasie związana z błędami w Call of Duty Warzone. Niedawno, kilka godzin po dodaniu opancerzonych ciężarówek do gry, twórcy musieli je usunąć, ponieważ powodowały niewidzialność, która uniemożliwiała wyśledzenie niektórych graczy, którzy znajdowali się w środku. Sprawa z drzwiami wydaje się dużo mniej szkodliwym błędem.

Skoro już jesteśmy przy drzwiach, zobacz także materiał, w którym przedstawiamy lokalizację oraz działanie wszystkich czerwonych drzwi w Warzone.