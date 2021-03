Call of Duty Warzone zajmie mniej miejsca na dyskach, ale...

Najpierw musicie pobrać ogromną aktualizację.

Gracze Call of Duty Warzone już od dłuższego czasu narzekają na fakt, że ich ulubiona produkcja "rośnie" w zastraszającym tempie. O ile na PC nie jest to może aż tak dużym problemem, to posiadacze konsol - znacznie bardziej ograniczeni dostępną przestrzenią na dyskach, coraz częściej musieli rezygnować z innych gier, aby zmieścić kolejne aktualizację Warzone.

Twórcy gry (studia Infinity Ward i Raven Software) wreszcie posłuchali graczy i poinformowali, iż pliki instalacyjne CoD: Warzone zmniejszą się - w zależności od platformy - od 10,9 do nawet 14,2 GB (10,9 GB na PS4 i PS5, 11,8 GB na PC i 14,2 GB na Xbox One / Xbox Series X / S). Co więcej, jeśli na dysku macie zainstalowane jeszcze Call of Duty: Modern Warfare to po aktualizacji zyskacie nawet 33,6 GB.

Zanim jednak wzniesiecie radosne okrzyki, to mamy dla was również mniej przyjemną wiadomość. Chcąc cieszyć się z dodatkowego miejsca na dyskach musicie najpierw pobrać stosowną aktualizację, która na konsolach "waży" aż 57,8 GB (nieco mniej - 52,4 GB na PS4/PS5).

Na graczy pecetowych czeka podobna ilość danych do pobrania, chyba, że mają zainstalowane zarówno Warzone, jaki i Moder Warfare. Wówczas patch będzie ważył 133,6 GB!

Cóż, nie można przynajmniej odmówić twórcom dobrych chęci.

