Call of Duty - kolejna odsłona cyklu powróci w realia II wojny światowej

Według najnowszych informacji, seria Call of Duty opuści wkrótce współczesne pola bitew na rzecz tych z okresu II wojny światowej.

Na początku lutego, firma Activision zapowiedziała, że w 2021 roku pojawi się kolejna pełnoprawna odsłona cyklu Call of Duty. Nie było to dla nas wielkim zaskoczeniem, bowiem dzieje się tak nieprzerwanie od 2005 roku. Niestety, do tej pory nie usłyszeliśmy żadnych konkretów na temat produkcji.

To się właśnie zmieniło za sprawą leakstera o pseudonimie VictorZ, który donosi, że Call of Duty 2021 ponownie przeniesie nas w okres II wojny światowej. Zdradził on również, że za produkcję gry odpowiada studio Sledgehammer Games, co jest wielce prawdopodobne bowiem za dwie ostatnie części serii odpowiadały kolejno Infinity Ward i Treyarch. Według autora "przecieku" akcja gry rozgrywać się będzie na Pacyfiku, a nie w Europie, jak w Call of Duty: WWII.

Na potwierdzenie (lub zaprzeczenie) powyższych informacji przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Biorąc pod uwagę dotychczasową rutynę Activision możemy się spodziewać, że pierwsze konkrety na temat tegorocznej odsłony Call of Duty poznamy w okolicach maja.

Póki co pozostaje nam zabawa w Call of Duty: Black Ops Cold War, które zadebiutowało w listopadzie ubiegłego roku na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC.

