Call of Duty - poważna awaria serwerów w Europie

Niemiła niespodzianka czeka osoby, które chciałyby zrelaksować się wieczorem, grając w Call of Duty. Europejskie serwery gry wykazują olbrzymie problemy.

Problemy z Call of Duty online rozpoczęły się tuż przed szóstą, a szczyt miały - jak na razie - o 20:00. Ponad 300 osób zgłaszało problemy z grą, z czego 79% zgłoszeń dotyczyło szwankujących serwerów. Pozostałe to problemy z logowaniem (19%) oraz 2% innych. Nie mamy żadnego oficjalnego komunikatu od producenta, graczom pozostaje tylko mieć nadzieję, że trwają prace nad rozwiązaniem kłopotliwej sytuacji. Warto dodać, że maj to dość pechowy miesiąc dla gry - pierwsza awaria miała miejsce siódmego, druga - dwudziestego, a kolejna wydarzyła się trzy dni później.

Obecna ma miejsce dwa dni po kolejnej - co może świadczyć o tym, że Call of Duty: Warzone cieszy się olbrzymią popularnością i do zabawy zasiadło tyle osób, że serwery nie wyrobiły.

