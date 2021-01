Call of Duty - rekord tego gracza przejdzie do historii

Najnowsza odsłona Call of Duty, podobnie jak wszystkie poprzednie, skupia się głównie na eliminacji innych graczy. Jak się okazuje, można w grze osiągnąć sukces obchodząc tę regułę.

Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie Pilgore1 podzielił się ze społecznością screenem ze statystykami z gry Call of Duty: Black Ops Cold War. Na "pierwszy rzut oka" nie widać tam nic szczególnego, gdy jednak przyjrzymy się im nieco dokładniej, to zauważymy, że nie dokonał on żadnej eliminacji, a przy tym udało mu się osiągnąć pierwszą rangę prestiżu.

W sumie, Pilgore1 spędził w grze ponad 37 godzin, podczas których rozegrał 200 spotkań i aż 102 z nich wygrywając. Ogólny współczynnik zwycięstw w jego przypadku wynosi 1,23. Przez cały ten czas Pilgore1 nie wyeliminował wrogiego gracza, a pomimo to udawało mu się gromadzić średnio 235 punktów na mecz.

Trzeba przyznać, że jest to nie lada wyczyn, szczególnie w takiej grze jak Call of Duty: Black Ops Cold War, która przecież właściwie skupia się na walce i eliminacji wrogich graczy. Gracz musiał być niezwykle oddany swojej formie rozgrywki i z całą pewnością skupiał się na trybach gry opartych na celach, tak aby jednocześnie móc czerpać radość z zabawy i nie rujnować rozgrywki innym graczom.

Pilgore1 wyniósł pacyfizm na nowy poziom. Jednocześnie pokazał, że nie zawsze trzeba w grach gonić za wynikami i najprostszymi sposobami na realizację celów. Warto czasem podchodzić do rozgrywki nieszablonowo i nieco z dystansem. Wyczyn Pilgore1 w Call of Duty: Black Ops Cold War z całą pewnością przejdzie do historii i możliwe, że zainspiruje kolejnych graczy do nie mniej szalonych wyzwań.

