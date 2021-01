Calvià - uwaga na nowe informacje o szczepionce na COVID-19

W sieci pojawiają się kolejne wiadomości na temat skutków ubocznych szczepionki na COVID-19, najnowsza dotyczy domu opieki w mieście Calvià na Majorce.

Nie od dziś wiadomo, że zwolenników wszelkiej maści teorii spiskowych nie brakuje, a obecna sytuacja światowa jest dla takowych idealną pożywką. O ile co poniektórym znudziły się już dywagacje na temat rzekomego pochodzenia epidemii (np. że to Bill Gates rozprzestrzenił koronawirusa za pomocą 5G w celu depopulacji ziemi...), to prym teraz wiodą szczepionki. Z jednej strony wszyscy chcieli ich jak najszybciej, z drugiej nagle okazało się, że jednak są za szybko i pewnie są złe. Każda ze stron ma swoje argumenty, ale problem pojawia się wtedy, gdy dochodzi do jawnych manipulacji faktami, jak stało się w przypadku informacji o zakażeniach koronawirusem na terenie domu opieki w mieście Calvià.

Calvià - aż chciałoby się pozwiedzać

Calvià to hiszpańskie miasto znajdujące się na wyspie Majorka i liczące około pięćdziesiąt tysięcy mieszkańców. Miejscowość obecnie kojarzona jest ze stwierdzeniem dużej ilości zakażeń COVID-19 w domu opieki DomusVi Costa d'en Blanes, w którym rezydentami są seniorzy. Wypadek taki w dobie pandemii to nic szokującego, jednak niektórzy dopatrują się w tym winy szczepionek na koronawirusa i w taki właśnie sposób udostępniają informacje na ten temat. Nie wystarczy jednak wziąć z puli dwóch, dowolnie wybranych faktów i podać ich razem, by były one odzwierciedleniem prawdy. Tak bowiem stało się w wypadku miasta Calvià.

„Szok: zakażeni po szczepionce”, a gdzie logika?

Pojawiające się tu i ówdzie zatrważające nagłówki oraz komentarze głoszą, że epidemia w hiszpańskim domu seniora wybuchła dopiero po tym, jak pensjonariusze oraz pracownicy placówki zostali zaszczepieni. Wiadomość ta jest prawdziwa, co nie oznacza, iż jedno jest wynikiem drugiego. Wszak jeśli np. czytamy, że „pasażerowie żółtego samochodu trafili do szpitala w wyniku wypadku”, naszym wnioskiem nie będzie, iż wypadek miał miejsce ponieważ samochód był żółty i logicznie myśląc wiemy, że nie ma pomiędzy tymi faktami związku przyczynowo-skutkowego. Niestety, dążąc do sensacji straszy się odbiorców głośnymi sloganami, mającymi na celu zakrzyczenie tej logiki. Jak jest więc realna sytuacja w domu opieki w miejscowości Calvià?

Część pensjonariuszy przewieziono do szpitali

Calvià - stan faktyczny

Ministerstwo Zdrowia rządu Balearów rozpoczęło nadzór na rezydencją DomusVi Costa d'en Blanes w miejscowości Calvià na Majorce, ponieważ podczas testów przesiewowych na obecność koronawirusa wykryto tam trzy przypadki choroby COVID-19 wśród członków personelu. Po testach ogólnych okazało się, że łączna ilość zakażonych to czternastu pracowników ośrodka oraz pięćdziesięciu pięciu pensjonariuszy, co stanowi połowę wszystkich mieszkańców rezydencji. Trzydziestu czterech seniorów przetransportowano do różnych szpitali na Majorce oraz do innej placówki. Reszta pensjonariuszy została objęta izolacją. Kontrowersje w tej sprawie wzbudza fakt, że zarówno mieszkańcy domu opieki, jak i jego pracownicy zostali zaszczepieni na COVID-19 30 grudnia 2020 roku, a podczas badań poprzedzających, nie wykryto tam żadnych przypadków zakażeń.

Calvià - epidemia COVID-19 a szczepionka

Jak się jednak okazuje, wbrew rozdmuchanym wiadomościom na ten temat, epidemia w domu opieki w DomusVi Costa d'en Blanes w Calvià nie ma związku ze szczepieniami, co potwierdza także m.in. tamtejszy Inspektorat Sanitarny oraz Urząd Miejski. Ku takiemu wnioskowi prowadzą co najmniej trzy, główne przesłanki.

1. Nie ma możliwości zachorowania na COVID-19 w wyniku podania szczepionek na koronawirusa.

Dotyczy to zarówno produktu koncernu Pfizer, jak i specyfiku firmy Moderna. Spowodowane jest to składem samych szczepionek, w których (w przeciwieństwie do dotychczasowo stosowanych preparatów tego typu) nie zawarto całej, nieaktywnej formy wirusa, a jedynie wycinek jego mRNA, zawierający informacje na temat konkretnego białka koronawirusa jaki organizm ludzki musi zwalczyć, aby ochronić się przed chorobą COVID-19. Więcej informacji na ten temat oraz o możliwych i faktycznych skutkach ubocznych szczepionki na COVID-19 znajdziecie tutaj.

2. Istnieje możliwość zarażenia koronawirusem nawet po przyjęciu szczepionki.

Dotychczas zatwierdzone szczepionki na COVID-19 skonstruowane są tak, że konieczne jest podanie dwóch dawek specyfiku, w odstępie od 17 do 21 dni. Jednak wytworzona w ich wyniku odporność organizmu uaktywnia się dopiero około siedem dni po drugiej iniekcji. Oznacza to, że do tego czasu nadal istnieje realna możliwość zakażenia koronawirusem. Co więcej, musimy także pamiętać, że szczepionki nie gwarantują całkowitej odporności na zachorowanie, a ich potwierdzona skuteczność wynosi około 90-95%. Jest to wysoki wynik, ale nawet po otrzymaniu zastrzyków i uzyskaniu ochrony istnieje kilkuprocentowe ryzyko zakażenia. W związku z tym, pensjonariusze ośrodka w mieście Calvià mogli zachorować pomimo otrzymania szczepionki, albo nawet w okresie pomiędzy wstępnymi testami a samym zaszczepieniem.

3. Inspektorat Sanitarny odnotował poważne uchybienia w przyjętych przez ośrodek środkach ostrożności.

W wyniku szczegółowej inspekcji, przeprowadzonej podczas kilku wizyt przez lokalny Inspektorat Sanitarny, urzędnicy odnotowali w domu opieki szereg uchybień w zastosowanych środkach ochrony epidemicznej. Okazało się, że część przepisów nie była wystarczająco respektowana i przestrzegana, w związku z czym zarządzono tymczasowy nadzór nad placówką. Podobne uchybienia odnotowano także w trzynastu innych domach opieki, w tym w pięciu należących właśnie do DomusVi. Obecnie rząd kontroluje również inne ośrodki, w związku z podobnymi wybuchami epidemii COVID-19 w ciągu ostatnich kilku tygodni (również w okresie poprzedzającym szczepienia).

Jak więc widać, niektórzy potrafią wykreować własną wersję prawdy i najczęściej czynią to z prywatnych, niezbyt altruistycznych pobudek. Najważniejsze jest to, aby nie dać się zwieść i poznać wszystkie fakty przed pochopnym wyciągnięciem wniosków.