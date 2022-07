Canal+: premiery w lipcu 2022. Co warto zobaczyć w drugiej połowie miesiąca?

Połowa lipca już za nami, ale Canal+ dopiero rozkręca się jeśli chodzi o nowości. Co przygotowała dla nas platforma na kolejne dni? Prezentujemy najciekawsze filmy w ofercie Canal+.

Rodzinna zamiana ciał

Premiera: 15 lipca

Francuska komedia o dziwnej przygodzie, która spotkała pewną rodzinę. Morelowie nie wyróżniają się niczym szczególnym. Są przeciętną rodziną z typowymi kłopotami i konfliktami. Pewnego dnia ich świat staje na głowie, gdy w wyniku nieostrożnie wypowiedzianego życzenia zamieniają się ciałami. Ojciec ląduje w ciele nastoletniego syna. Ten przenosi się do ciała starszej siostry. Ta zaś trafia do ciała matki, która budzi się jako sześcioletnia Chacha. Mała dziewczynka zaś musi żyć w ciele ojca... Rodzina próbuje współpracować, by znaleźć sposób na powrót do własnych ciał.

Inni ludzie

Premiera: 18 lipca

Film na podstawie powieści Doroty Masłowskiej. Kamil (Jacek Beler), choć jest już po trzydziestce wciąż mieszka z matką na blokowisku i snuje marzenia o wielkiej karierze rapera. Spotyka się z ponętną Anetą (Magdalena Koleśnik) i żyje z dorywczych prac. W jednej z nich spotyka Iwonę (Sonia Bohosiewicz) – znudzoną życiem bogatą Warszawiankę. Nawiązują romans, który, choć pozornie nic nie znaczy, pomaga im spojrzeć inaczej na własne życie.

Sonic 2. Szybki jak błyskawica

Komedia oparta na serii gier o superszybkim jeżu. Sonic usiłuje zaadaptować się do życia na Ziemi, przeżywając jednocześnie absurdalne przygody. Zaprzyjaźnia się z Tomem Wachowskim (James Marsden) i wspólnie z nim próbuje powstrzymać przerażającego Robotnika (Jim Carrey), który chce schwytać jeża i wykorzystać jego moce w złowrogim celu.

Liga potworów

Animowana opowieść o wrestlingu potworów. W świecie, w którym ludzie i potwory koegzystują, wielką popularnością cieszą się monstra biorące udział w zawodach wrestlingu. Megamacki to super gwiazda, ale jest ktoś, kto może zająć jego miejsce. Steve na pierwszy rzut oka nie ma w sobie nic z czempiona. Jednak jego ojciec był niegdyś mistrzem zapasów i ambitna dziewczyna o imieniu Winnie postanawia pomóc Steve'owi w odkryciu drzemiącego w nim talentu.

Piosenki o miłości

Robert Jaroszyński (Tomasz Włosok) jest początkującym muzykiem z zamożnej, artystycznej rodziny. Marzy o wydaniu własnej płyty, którą mógłby wreszcie zaimponować swojemu ojcu aktorowi (Andrzej Grabowski). Alicja (Justyna Święs) to młoda dziewczyna, która próbuje tworzyć własną muzykę. Łączy ich miłość i wspólna pasja, ale wiele dzieli. Jak potoczy się ich historia?

Morbius

Michael Morbius (Jared Leto) to biochemik zmagający się z rzadką i wyniszczającą chorobą krwi. Postanawia zrobić wszystko, by uratować siebie i innych chorych – decyduje się więc na ryzykowny eksperyment. W jego wyniku nabawia się wampiryzmu i przemienia w krwiożercze monstrum. Jakby tego było mało, na jego drodze staje dawny przyjaciel...

