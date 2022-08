Canal +: premiery w sierpniu 2022. Co warto obejrzeć na platformie?

Na ostatni miesiąc wakacji Canal+ przygotował sporo filmowych i serialowych nowości. Znajdą się wśród nich kryminały i produkcje historyczne, ale nie zabraknie też ciepłych komedii. Sprawdź, co obejrzeć w sierpniu na platformie Canal+ online.

Upadek Królestwa (sezon 5)

Premiera: 4 sierpnia

Ostatni sezon popularnego serialu o Wikingach, stworzonego na podstawie cyklu książek Bernarda Cornwella. Uhtred (Alexander Dreymon), syn saskiego szlachcica, jako dziecko został porwany przez Wikingów i wychowany na jednego z nich. Będąc dorosłym mężczyzną musi zdecydować, kim tak naprawdę jest. Jego losy rozgrywają się na tle prób zjednoczenia brytyjskich królestw w jedno państwo i zmagań z najazdami Duńczyków.

Kurier francuski z Liberty. Kansas Evening Sun

Premiera: 7 sierpnia

Hołd dla New Yorkera i prasy w wykonaniu Wesa Andersona. Po śmierci redaktora popularnego amerykańskiego magazynu Kurier Francuski, zespół redakcyjny zbiera się w celu napisania nekrologu. Film podzielony jest na 4 części, które opowiadają różne historie z dziejów pracujących dla Kuriera dziennikarzy. W obsadzie m.in. Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux i Jeffrey Wright.

Van der Valk (sezon 2)

Premiera: 8 sierpnia

Brytyjski kryminał o detektywie z Amsterdamu oparty na powieściach Nicolasa Freelinga. W tym sezonie Piet van der Valk (Marc Warren) znów musi rozwiązać trzy zagadki kryminalne: morderstwo prawnika, zabójstwo handlarza diamentów i śmierć wiolonczelistki.

Wszystko, czego nie zdążyliśmy powiedzieć

Premiera: 12 sierpnia

Julia Saurel (Alexandra Maria Lara) nie ma dobrych relacji ze swoim ojcem Michelem (Jean Reno). Trzy dni przed ślubem dowiaduje się, że mężczyzna zmar. Do jej domu zostaje zaś przywiezione wielkie pudło. W środku znajduje się eksperymentalny android imitujący jej ojca. Będzie działał przez tydzień – Julia ma siedem dni, by zrozumieć ojca i się z nim pożegnać.

Rodzinka rządzi

Premiera: 14 sierpnia

Kontynuacja nominowanej do Oscara animacji Dzieciak rządzi. Bracia Tim i Ted są już dorośli, a Ted spodziewa się własnego dziecka, córeczki Tiny. Bohaterką filmu zostaje więc mała dziewczynka, która ma talent do wplątywania się w niebezpieczne sytuacje.

Grzechy przeszłości (sezon 3)

Premiera: 18 sierpnia

Walijski serial kryminalny. Cadi John (Sian Reese-Williams) to była żołnierka, która przyjeżdża do północnej Walii, by zaopiekować się ojcem. Gdy w miasteczku zostają odnalezione zwłoki farmera Ifana Williamsa, Cadi wkracza do akcji.

Szef roku

Premiera: 21 sierpnia

Hiszpańska komedia z Javierem Bardemem. Blanco to szef rodzinnego przedsiębiorstwa. Postanawia zdobyć nagrodę dla najlepszego lokalnego biznesu i za wszelką cenę stara się zbliżyć swoją firmę do ideału. Na drodze do wymarzonego wyróżnienia stają mu różne zaskakujące przeszkody.

Memoria

Premiera: 26 sierpnia

Jessika (Tilda Swinton) wybiera się do Bogoty, by odwiedzić siostrę. Prześladuje ją jednak dziwny hałas, który pojawia się w najmniej spodziewanych momentach. Jej wyprawa ze zwykłej podróży przeradza się w transcendentalną wędrówkę o hipnotycznym rytmie.

Hiszpański romans

Premiera: 28 sierpnia

Komedia Woody’ego Allena. Na festiwal filmowy w San Sebastian przyjeżdża pewne amerykańskie małżeństwo. Żona (Gina Gershow) zajmuje się PR-em młodego, utalentowanego reżysera, który coraz bardziej ją fascynuje. Z kolei mąż (Wallace Shawn) zaczyna interesować się lokalną lekarką. Jak zakończy się kryzys tego związku?

Truflarze

Premiera: 30 sierpnia

Film dokumentalny o grupie staruszków, którzy jesień życia spędzają szukając trufli w górach Piemontu. Filmowcy podążają za czterema mężczyznami, którzy wraz z ulubionymi psami wędrują po włoskich lasach.

