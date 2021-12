Canon: dostawy EOS R3 dopiero za pół roku!

Firma przeprasza za opóźnienia w dostawie produktów - dotyczy to nie tylko nowego modelu aparatów, ale również niektórych obiektywów.

Canon zdecydował się na nietypowy krok, jakim jest publikacja przeprosin dotyczących opóźnień w dostawie produktów, w tym Canon EOS R3. Oczekuje się, że nowy model aparatu nie pojawi się do połowy 2022 roku!

Canon EOS R3 może stać się w pewnym sensie niszowym aparatem, biorąc pod uwagę, że jest to profesjonalne bezlusterkowe body, które kosztuje $5,999. Jednak szacowane daty dostaw szokują. Oficjalnym powodem opóźnienia, według Canona, jest globalny niedobór części, przez który występują opóźnienia w dostawach produktów na całym świecie.

W poprzednim oświadczeniu z 16 września, Canon ostrzegł o potencjalnych opóźnieniach dostaw EOS R3 i wielu nadchodzących obiektywów RF ze względu na to, że produkty spotkała nieoczekiwana popularność.

Canon "szczerze przeprasza za długi czas oczekiwania". Jeśli już zamówiłeś jeden z najnowszych obiektywów Canon RF, to wiadomości są nieco lepsze. Dzisiejsze oświadczenie mówi, że RF 16mm f/2.8 STM, RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM i RF 400mm f/2.8 L IS USM są nadal wysyłane, ale "ich dostawa może potrwać dłużej niż zwykle". Co do aparatu Canon EOS R3, to czas oczekiwania waha się w granicach sześciu miesięcy.

Źródło: techradar.com