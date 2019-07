Canon rozszerza serię obiektywów RF o uniwersalny i lekki model z 10-krotnym zoomem – RF 24-240mm F4-6.3 IS USM

Canonrozszerza swoje portfolio obiektywów do pełnoklatkowych bezlusterkowców EOS R i EOS RP o model RF 24-240mm F4-6.3 IS USM. Prezentowany obiektyw to rozwiązanie dla kreatywnych entuzjastów fotografii, rozpoczynających swoją przygodę z systemem EOS R.

Spis treści

Dzięki uniwersalnej ogniskowej 24-240 mm i 10-krotnemu zoomowi, ten kompaktowy obiektyw otwiera szeroką przestrzeń kreatywnych możliwości i pozwala uchwycić wyjątkowe obrazy w formacie pełnej klatki. Nowy model sprawdzi się szczególnie podczas podróży, kiedy za pomocą jednego obiektywu chcemy utrwalić zarówno szerokie kadry, jak i oszałamiającej jakości zbliżenia. Po lutowych zapowiedziach Canon o rozszerzeniu serii RF o sześć nowych modeli, RF 24-240mm F4-6.3 IS USM jest drugim obiektywem – po RF 85mm F1.2L USM – zaprezentowanym w 2019 r. Co więcej, RF 24-240mm F4-6.3 IS USM posiada największy zoom spośród tegorocznych premier obiektywów RF.

Lekki i przystępny cenowo

Ważący zaledwie 750g, RF 24-240mm F4-6.3 IS USM cechuje się doskonałym stosunkiem wagi do zakresu ogniskowej, przez co jest niezwykle uniwersalny i mobilny jednocześnie. Dzięki 10-krotnemu zoomowi i przysłonie F4-6.3, nowy obiektyw jest też niezwykle wszechstronny. Ogniskowa 24 mm idealnie nadaje się do zdjęć grupowych oraz fotografii krajobrazu (w tym krajobrazu miejskiego),natomiast ogniskowa 240mm świetnie sprawdzi się w fotografii sportowej oraz podczas imprez masowych czy fotografowania dzikich zwierząt i ciasnych portretów. Dzięk ipierścieniom regulacji ostrości oraz zoomu(z opcją blokady), RF 24-240mm F4-6.3 IS USM zapewnia precyzyjną kontrolę przy każdym ujęciu. Z kolei zmniejszenie odległości między tylną soczewką a korpusem, pozwoliły konstruktorom na zaprojektowanie obiektywu, który maksymalizuje jakość obrazu i pozwala fotografom jeszcze bardziej wykorzystać potencjał pełnoklatkowych korpusów EOS R i EOS RP.

Wyjątkowa jakość obrazu z funkcją AF i stabilizacją

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM jest pierwszym obiektywem do pełnoklatkowych bezlusterkowcówCanon,wyposażonym w 5-stopniową, dynamiczną stabilizacją obrazui. Ta funkcjonalność umożliwia rejestrowanie zarówno czystych ujęć przy słabym oświetleniu, jak i nagrywania stabilnych filmów –z czasem otwarcia migawki na poziomie 1/8 s,co świetnie sprawdzi się m.in. podczas spontanicznego nagrywania wideo z podróży. Dzięki autofokusowi Nano USM, który łączy w sobie zalety STM i pierścieniowego USM – z pokryciem Dual Pixel CMOS AF dla niemal całej powierzchni kadru (88 proc. w poziomie i 100 proc. w pionie) – nowy obiektyw działa szybko, cicho i płynnie w trakcie filmowania, co pozwala fotografom na uzyskanie najwyższej jakości materiału wideo.

Obiektyw RF 24-240mm F4-6.3 IS USM stanowi świetne dopełnienie najlżejszego pełnoklatkowego bezlusterkowca Canon – EOS RP. Zaprezentowany we wrześniu 2018 r.system EOS R, dzięki nowo zaprojektowanemu mocowaniu RF, zapewnia wyjątkowe możliwości optyczne, najszybszy na świecie AF oraz usprawnioną komunikację między korpusem a obiektywem. Szybkie działanie, doskonała ergonomia oraz bezkompromisowa jakość obrazu znajdują się bowiem w centrum funkcjonowania systemu EOS R, którego integralną część stanowi najnowszy obiektyw.

RF 24-240mm F4-6.3 IS USM – cechy kluczowe: