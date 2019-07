Canon rozszerza serię zaawansowanych aparatów kompaktowych PowerShot G dla entuzjastów fotografii i vlogerów

Canon rozszerza popularną serię zaawansowanych kompaktów PowerShot G o dwa modele – PowerShot G7 X Mark III i PowerShot G5 X Mark II. Nowe aparaty, podobnie do poprzednich generacji z serii G, łączą wydajność i mobilność użytkowania, a dzięki szybkiemu trybowi seryjnemu i możliwości nagrywania wideo 4K (bez cropa), odkrywają przed niezależnymi twórcami foto-wideo jeszcze większy potencjał do kreowania treści.

Spis treści

Kluczowe cechy wspólne dla obu modeli PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III:

Nowa matryca 20,1 megapikseli typu 1.0

Procesor obrazu DIGIC 8

Filmy 4K (bez cropa)

Filmy Full HD 120 klatek na sekundę

Zdjęcia z szybkością 20 klatek na sekundę w trybie ciągłym i 30 kl./s. RAW w trybie „Burst”

Lekka, kieszonkowa konstrukcja

PowerShot G5 X Mark II– kluczowe cechy:

Nowy obiektyw z 5-krotnym zoomem i światłem f/1.8-2.8

Wysuwany wizjer optyczny EVF

PowerShot G7 X Mark III– kluczowe cechy:

Nowy obiektyw z 4.2-krotnym zoomem i światłem f/1.8-2.8

Funkcja wideo relacji na żywo (live streaming)

Wejście mikrofonowe (3,5 mm)

PowerShot G5 X Mark II wyposażono w nowy obiektyw z 5-krotnym zoomem i światłem f/1.8-2.8, wysuwanym elektronicznym wizjerem EVF i 4,2-krotnympowiększeniem, a dodatkowo wyposażono go w standardowe wejście mikrofonowe (3,5 mm), które pozwoli aspirującym vlogerom i twórcom treści osiągnąć nie tylko doskonałą i ostrą jakość obrazu, ale też wyraźny i profesjonalny dźwięk audio. Dzięki dużemu otworowi przysłony f/1.8-2.8, model ten idealnie nadaje się do fotografowania w słabych warunkach oświetleniowych, takich jak zdjęcia miejskie po zmroku. To parametry optymalne do tworzenia świetnej jakości treści wideo (np. vlogów) w wysokiej rozdzielczości i zmiennych warunkach, niezależnie od oświetlenia. Płytka głębia ostrości to dodatkowy atut w tworzeniu pięknego efektu bokeh dla naturalnego rozmycia tła i odcięcia pierwszego planu od reszty kadru.

PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III ważą odpowiednio 340 g i 304 g. Oba modele wykorzystują wydajny procesor obrazu DIGIC 8 Canon, zapewniający wydajność pracy w niewielkim body. Oba modele wyposażono w 20.1-megapikselową matrycę typu 1.0, która zapewnia żywe kolory dla zdjęć i nagrań wideo 4K. Obsługa formatu CR3 RAW sprawia, że nowe modele serii G generują zdjęcia i filmy o szerokim zakresie dynamicznym. Dodatkowo, obsługa materiałów przez oprogramowanie Canon Digital Photo Professional (DPP) i inne popularne programy do obróbki, zapewnia użytkownikom większą elastyczność podczas postprodukcji.

Pełna kontrola kreatywna od trybu Auto po Manual

Zarówno dla entuzjastów fotografii – którzy dopiero rozpoczynają przygodę z treściami foto-wideo – jak i już doświadczonych vlogerów, chcących jeszcze bardziej rozwijać swoje społeczności i tworzyć lepsze materiały do sieci, nowe aparaty umożliwiają w pełni kreatywną kontrolę w trybach auto i manualnych. Nowy PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III świetnie leżą w dłoni i są łatwe w użyciu. Układ menu inspirowany jest najlepszymi w swojej klasie aparatami CanonEOS, podobnie jak rozbudowane możliwości personalizacji, dzięki którym możemy szybko ustawić najbardziej odpowiednie parametry. Pierścień nastaw zapewnia użytkownikom bezpośredni dostęp do kluczowych ustawień aparatu. Wysuwany, narożny wizjer elektroniczny OLED (EVF) w PowerShot G5 X Mark II zapewnia 100-procentowe pokrycie kadru (2,36 miliona punktów) i pozwala na łatwiejsze tworzenie kreatywnych kompozycji, a odchylany ekran dotykowy gwarantuje doskonały przegląd kadru nawet z trudno dostępnych kątów widzenia. Dla vlogerów funkcja ekranu dotykowego w PowerShot G7 X Mark III daje przede wszystkim możliwość pełnej kontroli kadru i celności AF zarówno podczas nagrywania dynamicznych relacji, jak i rejestrowania bardziej statycznych materiałów.

Autofokus w PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III jest niezawodny, a dodatkowo zastosowana funkcja AF + MF umożliwia ręczną regulację ostrości nawet fotografując czy nagrywając w trybie automatycznym tak, aby ewentualnie skorygować ostrość na obiekcie.Nowe modele posiadają także wbudowany filtr ND, który zapewnia wspaniałe obrazy o żywych kolorach, nawet w przypadku fotografowania w jasnym świetle. Nowe aparaty z serii G osiągają szybkość zdjęć seryjnych do 20 klatek na sekundę w trybie ciągłym. Oba modele posiadają również możliwość zapisu RAW w trybie„Burst”z szybkością nawet do 30 klatek na sekundę, gwarantując uchwycenie nawet najbardziej spontanicznych chwil. Te wyjątkowe możliwości sprawiają, że PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III będą doskonałym kompanem w podróży dla fotografów i vlogerów potrzebujących lekkiego, ale jednocześnie szybkiego i niezawodnego sprzętu.

Potęga obrazowania w 4K

Nowe modele posiadają wbudowany system cyfrowej stabilizacji obrazu, który pozwala tworzyć płynne, pozbawione wstrząsów filmy nagrywane w ruchu – bez względu na to, czy chodzisz po nierównym terenie czy podróżujesz samochodem. Funkcja filmowania HDR minimalizuje utratę szczegółów, a rozszerzony zakres dynamiczny umożliwia entuzjastom wideo uwolnienie ich kreatywności i uchwycenie naturalnie wyglądającego obrazu w wiernie odwzorowanych odcieniach. Nowe aparaty doskonale sprawdzą się także w roli drugiej kamery dla zaawansowanych twórców – uchwycisz nimi codzienne sytuacje w doskonałej jakości 4K, a możliwość nagrywania filmów Full HD z prędkością 120 klatek na sekundę daje nieograniczone wręcz możliwości tworzenia filmów w slow-motion.

Dodatkowo funkcja nagrywania w trybie pionowym (w modelu G7 X Mark III) pozwala tworzyć materiały dostosowane bezpośrednio do mediów społecznościowych. Dostępne są również automatyczne ustawienia nagrywania filmów, aby uzyskać optymalną ekspozycję i wysoką jakość obrazu – idealne dla osób rozwijających swoje umiejętności. Z kolei tryby ręcznej kontroli czasu otwarcia migawki, przysłony i ISO będą przydatne entuzjastom i bardziej zaawansowanym twórcom wideo, rozwijającym swoje umiejętności filmowania.

Łączność także w podróży

Kompaktowy charakter i usprawniona łączność bezprzewodowa w nowych modelach sprawia, że są one idealnym towarzyszem podróży. Moduły Wi-Fi i Bluetooth pozwalają użytkownikom uchwycić spontaniczne chwile i natychmiast przesyłać je do urządzeń przenośnych, takich jak laptop czy smartfon, jak również do mediów społecznościowych.Co więcej, funkcja transmisji na żywo (live streaming) w modelu PowerShot G7 X Mark III umożliwia vlogerom tworzenie relacji wideo w czasie rzeczywistym. Po podłączeniu do zgodnego urządzenia mobilnego, PowerShot G5 X Mark II i PowerShot G7 X Mark III automatycznie odbierają informacje o współrzędnych GPS dla zdjęć, ułatwiając proces oznaczania obrazów w galerii multimediów lub mediach społecznościowych. Wyjście HDMI bez kompresji (w obu modelach) umożliwia nagrywanie na zewnętrznym rekorderze, upraszczając proces postprodukcji.