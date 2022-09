Tęskniąc za fotografiami w wersji fizycznej, na ratunek przychodzą drukarki kompaktowe. Przedstawiamy dwa nowe modele marki Canon, które pozwolą Ci wywołać najlepsze wspomnienia w zaledwie chwilę.

Spis treści

Drukarki kompaktowe - wielki powrót do kolekcjonowania zdjęć w albumach

Pierwsza fotografia w historii została uwieczniona w 1826 roku przez Josepha-Nicéphore'a Niépce'a. Jak nie trudno się domyślić, możliwości i warunki znacząco różniły się od obecnych standardów. Niemniej, forma zachowania wspomnień na dłużej - pozostała z nami po dziś dzień. Co więcej, kolekcjonowanie fotografii w rodzinnych albumach stało się swoistą tradycją. Ostatnia dekada to dotychczas zdecydowanie najbardziej intensywny czas pod względem ilości wykonywanych zdjęć. Zarówno gdy mowa o fotografii profesjonalnej, jak i amatorskiej. Zważając na dostępność wielu wirtualnych miejsc do przechowywania danych, wywoływanie fizycznych wersji stało się mniej powszechne. Zdaje się jednak, że zaczynamy za tym tęsknić. Odpowiedzią na ponowne zainteresowanie drukiem są m.in. kompaktowe drukarki, które umożliwiają wydruk zaledwie w kilka chwil - w domowym zaciszu.

Canon wprowadza do sprzedaży nowe drukarki kompaktowe do zdjęć - co potrafią nowoczesne urządzenia?

Canon przedstawia dwa najnowsze urządzenia w kategorii drukarek kompaktowych. Błyskawiczna fotografia w zasięgu dłoni to wcale nie przenośnia, ponieważ modele SELPHY CP1500 i Zoemini 2, skonstruowano w doprawdy małych rozmiarach. Sprawdźmy, co potrafią!

Zobacz również:

Canon SELPHY CP1500

Powyższe urządzenie wyposażono w czytelny ekran LCD oraz intuicyjny panel sterowania. Model pozwala na drukowanie fotografii w formacie pocztówkowym oraz kwadratowym, tak więc finalny wybór zależy od nas. Na wstępie warto wspomnieć o zastosowaniu technologii szybkiej sublimacji barwnikowej - pod koniec procesu wydruku, na fotografię nakładana jest warstwa wierzchnia. Nie ma obaw o wypłynięcie atramentu lub możliwe zawilgocenia, ponieważ zdjęcia są natychmiast gotowe do użytku lub umieszczenia w albumie. Drukarka kompaktowa umożliwia połączenie z nieograniczoną liczbą smartfonów, a dedykowana aplikacja SELPHY Photo Layout 3.0 ma dostęp również do chmury lub mediów społecznościowych. Dzięki temu, wystarczy zaledwie moment, aby znaleźć interesująca nas fotografię, którą zamierzamy wydrukować.

Wydruk w formacie pocztówkowym w 41 sekund

Wysoka trwałość wydruków (do 100 lat[1])

Gama 16,7 miliona kolorów dzięki procesowi sublimacji barwnikowej

Gniazdo kart pamięci: czytnik kart SD, SDHC, SDXC, złącze USB-C

Do sprzedaży trafi w trzech kolorach - już na początku października, w cenie 689 złotych.

Canon Zoemini 2

Przejdźmy do drugiego modelu, który zdobędzie sympatię zwłaszcza tych, którzy chcą drukować fotografie w dowolnym miejscu i okolicznościach. Wpływa na to doprawdy kompaktowa forma - Zoemini 2 waży zaledwie 177 gram. Wskaźnik LED pozwala kontrolować stan baterii, wydruku i aktualnej pracy urządzenia. Nie sposób nie wspomnieć o dość ciekawym rozwiązaniu, a mianowicie technologi ZINK. Druk w pełnym kolorze pozwala pozbyć się stosowania wkładów atramentowych. Specjalny papier od Canon pokryto mikrokryształami - wpływa to na zwiększenie odporności na rozmazywanie, wodę i rozdarcia. Tak, jak w przypadku SELPHY CP1500, producent udostępnia dedykowaną aplikację - Canon Mini Print.

Kieszonkowy rozmiar, masa: zaledwie 177g

Łączność bezprzewodowa

Szybsze ładowanie (50 minut przy użyciu złącza USB-C podczas drukowania)

Nowa funkcja: wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia

Do sprzedaży trafi w trzech kolorach, w cenie 609,99 zł.

