Canon wymyśla podwójny obiektyw 3D. Zobacz zdjęcia!

Obiektyw pozwoli nagrywać filmiki w wysokiej rozdzielczości z efektem AR i VR. Takiego jeszcze nie było na rynku obiektywów.

Ten nowy, niesamowity i jednocześnie dziwaczny obiektyw firmy Canon został wyposażony w dwie umieszczone obok siebie soczewki typu fisheye do nagrywania filmów 8K AR i VR. Jego oficjalna nazwa to Canon RF5.2mm F2.8 L Dual Fisheye Lens. Obiektyw jest kompatybilny z aparatami EOS R5 i można nim nagrywać wideo w wysokiej rozdzielczości do 8K DCI 30p i 4K DCI 60p.

Według firmy, obiektyw otwiera zupełnie nowy wymiar fotografii - wykorzystuje on złożony wewnętrzny układ optyczny do rejestrowania treści SBS na pojedynczym, pełnoklatkowym przetworniku obrazu. Po połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem filmiki są automatycznie zamieniane w filmy 3D VR.

Dwa obiektywy sprawiają, że kąt widzenia staje się równy 190°. Ogniskowanie dla obu obiektywów jest kontrolowane przez pojedynczy pierścień, chociaż drobne poprawki ostrości poszczególnych soczewek można wykonać za pomocą ukrytych pokręteł regulacyjnych po lewej i prawej stronie korpusu obiektywu.

Jeśli pomysł się sprawdzi, bardzo możliwe, że inne firmy mogą wprowadzić na rynek podobne obiektywy. Jednak nie jest to tani sprzęt - podwójny obiektyw fisheye VR kosztuje ok. 1,999 USD i ma trafić do sprzedaży w grudniu tego roku.

Źródło: yankodesign.com