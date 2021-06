Canonical ogłasza Ubuntu Pro dla Google Cloud

Wersja premium oprogramowania Ubuntu trafi do usługi Google Cloud, aby wesprzeć klientów korporacyjnych.

Canonical ogłosił, że Ubuntu Pro jest już dostępne w usłudze Google Cloud. Według firmy, Ubuntu Pro jest wersją premium skierowaną do przedsiębiorstw i użytku produkcyjnego, która posiada kilka dodatkowych funkcji, w tym 10-letnie zobowiązanie do konserwacji i poprawki dla oprogramowania w uniwersalnym repozytorium. Komentując te wiadomości, June Yang powiedział:

Klienci korporacyjni coraz częściej używają Google Cloud do uruchamiania swoich podstawowych aplikacji dla biznesu i tych skierowanych do klientów. Dostępność Ubuntu Pro na Google Cloud zaoferuje naszym klientom korporacyjnym dodatkowe usługi bezpieczeństwa i zgodności potrzebne do ich krytycznych obciążeń roboczych.

W przeciwieństwie do Ubuntu, które możecie znać na systemach desktopowych, Ubuntu Pro na Google Cloud nie jest darmowe. Według Google, Ubuntu Pro będzie kosztować 3%-4,5% przeciętnego kosztu mocy obliczeniowej. Klienci mogą zakupić Ubuntu Pro poprzez GCP Console lub Google Cloud Marketplace, gdzie otrzymają usprawniony proces zakupu z dostępem do komercyjnych funkcji oferowanych przez Canonical.

Ponieważ Ubuntu Pro oferuje dziesięcioletnie wsparcie, oznacza to, że użytkownicy mogą korzystać z Ubuntu 16.04 LTS, który przestał otrzymywać wsparcie na początku tego roku. Dzięki większemu dostępowi do Ubuntu 16.04 poprzez Ubuntu Pro na Google Cloud, firmy będą miały więcej czasu na migrację do Ubuntu 20.04 LTS.

Sprawdź również: Najlepszy antywirus 2021 - ranking top 10 antywirusów