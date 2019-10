Capcom ma w planach więcej Remake'ów, Resident Evil 2 Remake "niekwestionowanym sukcesem"

Capcom jest ostatnio w znakomitej formie, niemal każda produkcja firmy zbiera znakomite oceny i dobrze się sprzedaje. Japoński producent pochwalił się swoimi ostatnimi wynikami i zdradził nam swoje plany na przyszłość. Spojler - będzie więcej remake-ów.

Capcom po kilku "chudych" latach, może obecnie mówić o prawdziwym renesansie. Z najnowszego raportu firmy dowiadujemy się kilku ciekawych rzeczy na temat obecnej sytuacji producenta i jego planów na przyszłość.

Za odrodzenie Capcomu w dużej mierze odpowiada wydany na początku 2018 roku Monster Hunter World, który niedawno wzbogacił się o ogromne rozszerzenie Iceborne. Japoński producent ujawnił, że łączna sprzedaż gry i dodatku wyniosła już 12,4 miliona egzemplarzy, a należy pamiętać, że zanadrzu jest jeszcze PC-towa premiera Iceborne.

Capcom zadowolony jest również z przyjęcia takich gier jak: Resident Evil 2 Remake oraz Devil May Cry 5. Pierwszy z tytułów trafił do 4,2 miliona użytkowników i powiększył znakomity wynik sprzedaży całej serii o zombie do 91 milionów. Z kolei najnowsza odsłona przygód Dante i jego towarzyszy rozeszła się w nakładzie przekraczającym 2,1 miliona egzemplarzy. Japoński producent wynik obydwu tytułów określił jako "niekwestionowany sukces" firmy.

Z opublikowanego raportu dowiadujemy się również, że Capcom zamierza dalej inwestować w odświeżania znanych tytułów (Resident Evil 3 Remake?), jak również w rewitalizację starszych marek. Oprócz tego producent chce inwestować w gry mobilne, książki oraz filmy kinowe (w przygotowaniu jest m.in. film Monster Hunter), które mają pozwolić na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

źródło: capcom