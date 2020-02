Carcassone i Ticket to Ride - planszówkowe hity za darmo!

Epic Games Store tym razem oferuje komputerowe adaptacje dwóch gier planszowych - Carcassone i Ticket to Ride.

Carcassone to gra logiczna, w której tworzymy królestwo. Mogą w nim znajdować się drogi, miasta oraz pola. Każdy gracz ma do dyspozycji sześć pionków, które można na nich stawiać - gdy dane miasto lub droga z pionkiem zostanie ukończona, wówczas pionek wraca do gracza, który dostaje punkty. Jednak w swoich ruchach inni gracz mogą próbować podczepić się pod budowane miasto lub drogę - wówczas każdy dostaje tyle samo punktów, jeśli jednak komuś uda się zdobyć przewagę, zgarnia samodzielnie punkty. Reguły zabawy są dziecinnie proste, a gra zawsze inna - kafelki tworzące królestwo dobierane są losowo. Produkcja ta dostępna jest za darmo do 13 lutego i warto spróbować, choć uprzedzamy - może wciągnąć i uzależnić.

Ticket to Ride - wydane po polsku jako Wsiąść do Pociągu - to również rozgrywka, na poznanie której wystarczy chwila, a zabawę ma się na całe życie. Tutaj polega na budowaniu za pomocą wagoników połączeń pomiędzy miastami wskazanymi na wylosowanym bilecie. Dwie osoby nie mogą przejechać tą samą trasą (chyba że jest tam podwójna linia), dlatego należy starannie planować kolejne akcje. Sam suchy opis nie oddaje świetnej zabawy, jaką zapewnia ta produkcja - po prostu trzeba spróbować samodzielnie.

Tytuł ten w oryginalnej wersji prezentował Kanadę i Stany Zjednoczone, ale doczekał się wielu dodatkowych map - w tym Polski. Nie wszystkie zostały zaadaptowane w wersji komputerowej, więc jeśli spodoba Ci się gra na monitorze - możesz nabyć ją w wersji fizycznej.