Carnival Row – sezon 2. od dziś na Amazon Prime Video! Poznaj finał mrocznej baśni

Drugi sezon mrocznego serialu fantasy z Orlando Bloomem i Carą Delevingne jest już dostępny na Amazon Prime Video. Kiedy odbędzie się premiera nowych odcinków Carnival Row?

Carnival Row – najważniejsze informacje

Tytuł: Carnival Row

Carnival Row Twórcy: René Echevarria, Travis Beacham

René Echevarria, Travis Beacham Gatunek: neo-noir, fantasy, steampunk

neo-noir, fantasy, steampunk Liczba sezonów: 2

2 Czas emisji: 2019-2023

2019-2023 Kraj produkcji: USA

Carnival Role to serial stworzony przez Amazona na podstawie scenariusza filmowego pt. A Killing on Carnival Row. Produkcja opowiada o rozdartym wojną fantastycznym świecie, którego mieszkańcy napływają do zamieszkałej przez ludzi metropolii. Pojawienie się przybyszów wywołuje konflikty społeczne. Na ich tle rozwija się miłosna historia wróżki Vignette Stonemoss i Rycrofta "Philo" Philostrate'a.

fot. Amazon Studios fot. Amazon Studios

Sezon 2.

Zmagania ludzi i magicznych istot przybierają na sile. Philo wciąż bada sprawę niepokojących morderstw, a Vignette wraz z Czarnymi Krukami przygotowuje odwet za prześladowania, którym przewodzą Jonah Breakspear i Sophie Longerbane. Tourmaline zyskuje nadnaturalne zdolności, które stawiają ją jednak w wielkim niebezpieczeństwie. Tymczasem Imogen i Agreus po ucieczce przed Jonah i Ezrą trafiają do specyficznej, radykalnej społeczności.

Sezon 2. Carnival Row będzie jednocześnie ostatnim sezonem serialu.

Data premiery

Sezon 2. Carnival Row na Amazon Prime Video pojawił się 17 lutego 2023 roku. Sezon liczył 10 odcinków – co tydzień ukażą się dwa kolejne epizody.

Obsada

w 2. sezonie Carnival Row wystąpi:

Orlando Bloom – Philo

– Philo Cara Delevingne – Vignette

– Vignette David Gyasi – Agreus

– Agreus Karla Crome – Tourmaline

– Tourmaline Indira Varma – Piety Breakspear

– Piety Breakspear Tamzin Merchant – Imogen Spurnrose

– Imogen Spurnrose Andrew Gower – Ezra Spurnrose

– Ezra Spurnrose Arty Froushan – Jonah Breakspear

– Jonah Breakspear Caroline Ford – Sophie Longerbane

– Sophie Longerbane Jared Harris – Absalom Breakspear

Zwiastun

W sieci dostępna jest już trailer 2. sezonu serialu, który zapowiada się wyjątkowo mrocznie:

