Carrefour przecenia elektronarzędzia! Takich okazji jeszcze nie było

Domowe porządki? Konieczne drobne naprawy w garażu? Bez elektronarzędzi się nie obędzie. Już teraz, mamy okazję kupić sprzęt marki Carrefour w wyjątkowo niskich cenach!

Elektronarzędzia i artykuły do warsztatu są niemal niezbędne - nie tylko dla urodzonych majsterkowiczów. Wiele drobnych napraw w domu byłoby niewykonalnych, a my bylibyśmy zmuszeni do wezwania fachowca. Jeśli chcesz mieć pod ręką najpotrzebniejsze sprzęty, a przy okazji nie wydawać majątku, pora zapoznać się z aktualnymi promocjami w Carrefour!

Carrefour: Wyprzedaż elektronarzędzi - przegląd ofert

Carrefour Mininarzędzie przewodowe 160 W

Mininarzędzie przewodowe o mocy 160 W,

Walizka zapewnia komfort przechowywania jak i przenoszenia,

Napięcie: 160 W

Zasilanie: Przewodowe

Długość kabla: 3 m

Prędkość bez obciążenia: 10000-40000 obr/min

Blokada wrzeciona: Tak

Zawartość zestawu: Mininarzędzie, 42 akcesoria, walizka

Cena: 179 zł - 125 zł

Zobacz również:

Carrefour Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 20 V

Bezprzewodowa wiertarko-wkrętarka o mocy 20 V,

Walizka zapewnia komfort przechowywania jak i przenoszenia,

Posiada wskaźnik ładowania i lampkę LED.

Napięcie: 20 V

Zasilanie: Akumulatorowe

Prędkość bez obciążenia: 0-450 i 0-1650 obr/min

Maksymalny moment obrotowy: 45 Nm,

Udarność: 27000 / na minutę

Uchwyt bezkluczowy: 13 mm

Bateria: 2 Ah

Wskaźnik ładowania LED: Tak

Lampka LED: Tak

Zawartość zestawu: Wiertarko-wkrętarka, bateria, ładowarka, walizka, instrukcja obsługi

Cena: 369 zł - 269 zł

Carrefour Szlifierka kątowa akumulatorowa 20 V

Bezprzewodowa szlifierka kątowa o mocy 20 V,

Walizka zapewnia komfort przechowywania jak i przenoszenia,

Posiada wskaźnik ładowania i lampkę LED.

Napięcie: 20 V

Zasilanie: Akumulatorowe

Prędkość bez obciążenia: 2500 - 10000 obr/min

Maksymalny średnica: 125 mm

Bateria: 2 Ah

Wskaźnik ładowania LED: Tak

Lampka LED: Tak

Zawartość zestawu: 1 tarczą szlifierską do metalu 125 mm, 1 akumulatorem 2 Ah i szybką ładowarką

Cena: 379 zł - 299 zł

Carrefour Wiertarka akumulatorowa 20 V

Bezprzewodowa wiertarka o mocy 20V,

Walizka zapewnia komfort przechowywania jak i przenoszenia,

Posiada wskaźnik ładowania i lampkę LED.

Napięcie: 20 V

Zasilanie: Akumulatorowe

Prędkość bez obciążenia: 0-400 i 0-1400 obr/min,

Maksymalny moment obrotowy: 45 Nm,

Uchwyt samozaciskowy: 13 mm

Bateria: 2 Ah

Wskaźnik ładowania LED: Tak

Lampka LED: Tak

Zawartość zestawu: Wiertarka, bateria, ładowarka, walizka, instrukcja obsługi

Cena: 289 zł - 239 zł

Carrefour Szlifierka przewodowa 3w1 200 W

Bezprzewodowa szlifierka kątowa o mocy 200 W,

Walizka zapewnia komfort przechowywania jak i przenoszenia.

Napięcie: 200 W

Zasilanie: Przewodowe

Prędkość bez obciążenia: 7000 - 12000 oscylacji/min

Zawartość zestawu: Szlifierka 3w1,3 płyty szlifierskie (trójkątna, prostokątna i okrągła), 1 odpylacz, 1 adapter do odkurzacza, 3 arkusze szlifierskie, walizka

Cena: 229 zł - 189 zł

Z całą ofertą zapoznasz się pod tym linkiem.

