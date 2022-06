Carrefour wyprzedaje rowery elektryczne! Sprawdzamy promocje w sklepie

Lato to idealny moment na różnego rodzaju wycieczki, do których świetnym kompanem jest rower. Teraz, dzięki nowej ofercie Carrefour, na takie wycieczki wybierzemy się z elektrycznym wspomaganiem w bardzo dobrej cenie!

Spis treści

W lecie bardzo często z samochodów lub komunikacji miejskiej przesiadamy się na mniejsze środki transportu. Wiele osób wybiera rowery lub hulajnogi, jednak wraz z popularyzacją napędów elektrycznych i w tym segmencie nastąpiły spore zmiany. Zamiast zwykłej hulajnogi często na ulicy widzimy hulajnogi elektryczne, a w rowerach od kilku lat coraz częściej goszczą elektryczne wspomagania. Takie połączenie to naprawdę świetne rozwiązanie - możemy dojechać dalej i szybciej, a wszystko to w bardzo ekologiczny sposób!

Promocja Carrefour

Rowery elektryczne to bardzo wygodny środek transportu. Możemy rozsiąść się na siodełku, mamy też często do dyspozycji bagażnik np. na małe zakupy. Jednak jest to całkiem drogi wybór. Na szczęście w to lato Carrefour postanowił pójść na rękę fanom elektrycznych dwóch kółek. W promocji, która trwa do 31.07, możemy kupić aż dwa rowery elektryczne w bardzo dobrej przecenie! Wystarczy zrobić zakupy w sklepie online firmy, a po kilku dniach kurier dostarczy nam nasz nowy, elektryczny środek transportu!

Zobacz również:

Jaki rower elektryczny wybrać?

Gyroboarder B19 Rower elektryczny składany

Gyroboarder G19 to bardzo interesujące, budżetowe rozwiązanie dla osoby rozpoczynającej swoją przygodę z elektrykami. Jest to propozycja, która łączy w sobie cechy hulajnogi elektrycznej i roweru elektrycznego. W bardzo dobrej cenie dostajemy de facto rower biegowy dla dorosłych, który oferuje też silnik elektryczny. Po 4 godzinach ładowania przejedziemy dystans do 15 kilometrów przy prędkości do 20 km/h.

Marka : Gyroboarder

: Gyroboarder Producent : Moovway Mobility Group

: Moovway Mobility Group Kolor : Czarny z czerwonymi elementami

: Czarny z czerwonymi elementami Składany : Tak

: Tak Materiał wykonania : Stal

: Stal Typ Baterii : Lit

: Lit Moc silnika : 350 W

: 350 W Czas ładowania baterii: 4 h

baterii: 4 h Rodzaj hamulca : Tarczowy

: Tarczowy Hamulec przód : Tak

: Tak Hamulec tył : Tak

: Tak Amortyzator : Nie

: Nie Technologia żarówek : diody LED

: diody LED Maksymalna prędkość : 20 km/h

: 20 km/h Wymiary produktu po rozłożeniu (długość x szerokość x wysokość): 121,5 x 20 x 60 cm

(długość x szerokość x wysokość): 121,5 x 20 x 60 cm Maksymalna waga użytkownika : 120 kg

: 120 kg Waga: 17,5 kg

Cena: 1899 zł 1299 zł. Sprawdź

Bottari Rower elektryczny składany 20'' E1000

Rower Bottari E1000 to już pełnoprawny, miejski dwukołowiec. Dzięki dołączonemu bagażnikowi, dzwonkowi i stopce będzie idealny do miejskiej dżungli - sprawdzi się zarówno na zakupach, jak i na dojazd do pracy. Dostajemy też silnik 250 W i baterię 7,8 Ah, która pozwoli nam na przejechanie około 20-25 km. Rower jest wyposażony w koła o rozmiarze 20" oraz ramę w rozmiarze H44.

Marka : Bottari

: Bottari Model : E100

: E100 Kolor : Czarny

: Czarny Waga baterii : 2 Kg

: 2 Kg Bateria typ : Litowa

: Litowa Bateria żywotność : 500 cykli

: 500 cykli Maksymalny zasięg : 20-25Km

: 20-25Km Bateria pojemność : 7,8Ah

: 7,8Ah Bateria napięcie : 24V

: 24V Moc silnika : 24V/250W

: 24V/250W Hamulec przedni typ : V-brake

: V-brake Hamulec tylny typ : V-brake

: V-brake Kierownica typ : Stalowa

: Stalowa Korba marka : AMAR

: AMAR Korba typ : KLASSIK 42X170

: KLASSIK 42X170 Łańcuch marka : KMC

: KMC Łańcuch typ : HV410 1/2"X1/8"

: HV410 1/2"X1/8" Liczba biegów : 1

: 1 Obręcze : Sralowe

: Sralowe Opona marka : KENDA

: KENDA Opona typ : 20X1,75

: 20X1,75 Rama : Stalowa

: Stalowa Rozmiar koła : 20"

: 20" Rozmiar ramy : H44 - 17,2"

: H44 - 17,2" Sztyca siodła typ : Stalowa 31.8 x 400 MM

: Stalowa 31.8 x 400 MM Oświetlenie przód typ : ILLICO 2 LED

: ILLICO 2 LED Oświetlenie tył typ : AVENUE LED

: AVENUE LED Waga: 18,8Kg