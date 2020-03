Castlevania: Symphony of the Night - klasyk z PlayStation zadebiutował na Androidzie i iOS-ie

Jedna z najlepszych odsłon kultowej serii Castelvania - Symphony of the Night, właśnie zadebiutowała na Androidzie i iOS-ie.

Castlevania to jedna z najstarszych serii gier, które wciąż są obecnie na rynku. Jej pierwsza odsłona zadebiutowała w 1986 roku i z miejsca rozkochała w sobie graczy z całego świata. Wciągająca rozgrywka, ciekawe uniwersum i niezwykli bohaterowie sprawili, że cykl doczekał się kilkunastu kolejnych odsłon. Jedną z nich była wydana w 1997 roku na konsoli PlayStation - Castlevania: Symphony of the Night, która do dzisiaj uchodzi za jedną z najlepszych części serii.

Castlevania: Symphony of the Night pozwoli nam wcielić się w Alucarda - syna legendarnego wampira - Draculi. Produkcja łączy w sobie elementy znane z gier platformowych, przygodowych i rpg. Nie zabraknie zatem sytuacji, w których będziemy musieli wykazać się zręcznością, bystrością, ale również strategicznym myśleniem. Alucard, wraz z pokonywaniem kolejnych przeciwników, będzie rósł w siłę, a dzięki bogatemu arsenałowi broni możliwe jest dostosowanie taktyki do konkretnych starć.

Wydawca gry - firma Konami, właśnie ogłosił, że Castlevania: Symphony of the Night zadebiutowała na urządzeniach mobilnych z systemem Android i iOS. Obydwie wersje klasyka wyceniono na 13,99 zł.

Jeśli spodoba wam się klasyczna Castelvania, to warto zwrócić uwagę również na Dead Cells - jedną z najlepszych gier indie ostatnich lat, której twórcy mocno wzorowali się na serii od Konami.

