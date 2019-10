Cat Phones przedstawia Cat S52

Marka Cat Phones ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek nowego modelu Cat S52 - cienkiego i smukłego, prawdziwie wzmocnionego smartfona. Model ten zaprzecza oczekiwaniom klientom dotyczącym tego, jak wygląda pancerny telefon, łącząc wytrzymałość klasy wojskowej ze smukłą konstrukcją. Swobodnie mieści się w kieszeni.

Mając jedynie 9,69 mm grubości i ważąc 210 g, Cat S52 jest wzmocniony przez wysokiej klasy aluminiową ramę z cienkimi, ale antypoślizgowymi i gumowanymi pleckami z tworzywa TPU, oferując smukły i klasyczny wygląd. Przednia powierzchnia urządzenia jest całkowicie pokryta odporną na zarysowania i pęknięcia powłoką Corning Gorilla Glass 6, która znajduje się nieznacznie poniżej otaczającej ją ochronnej krawędzi, a całkowicie metalowe przyciski i wodoodporne złącza dopełniają całokształt konstrukcji.

Cat S52 jest zbudowany tak, aby przetrwać. Przeszedł z powodzeniem niezwykle surowe testy trzydziestokrotnego upuszczania na stalową powierzchnię z wysokości 1,5 metra, wliczając upadki na wszystkie boki i narożniki. Telefon jest pyłoszczelny oraz wodoodporny i można go całkowicie zanurzyć w wodzie dzięki stopniowi ochrony IP68. Spełnia również wymogi wojskowe i jest zgodny z normą sił zbrojnych USA MIL STD 810G. Oznacza to, że przeszedł serię testów wytrzymałości zgodnie z normami wojskowymi, wliczając szok termiczny, skrajnie wysokie i niskie temperatury, testy odporności na drgania, toczenie i oddziaływanie mgły solnej.

Główny aparat Cat S52 oferuje szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości dzięki czujnikowi Sony typu „dual pixel”, a jasna przysłona f/1,8 i duży rozmiar pikseli (wynoszący 1,4 µm) zapewniają doskonałe wyniki przy słabym oświetleniu. W połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem do przetwarzania wielu klatek zapewnia to wiodące w klasie osiągi aparatu w pancernym telefonie.

- Statystyki wskazują, że 1/3 Europejczyków poważnie uszkodziła swoje telefony w wyniku upuszczenia i nieszczęśliwego wypadku podczas codziennego użytkowania w czasie ostatnich 3 lat - to duża liczba uszkodzonych urządzeń. Nie tylko jest to niezwykle niewygodne dla klientów - naprawa lub wymiana telefonu okazuje się często tak droga, że jest zupełnie nieopłacalna. W przypadku Cat S52 stworzyliśmy telefon, którego nic nie zniszczy. Wewnątrz jest to prawdziwie wzmocniony telefon Cat, ale jednocześnie cechuje go typowe designerskie wzornictwo zapewniające doskonałe wrażenia z obsługi. Smartfon jest smukły i wytrzymały - można teraz martwić się o jedną rzecz mniej - stwierdził Peter Cunningham, Wiceprezes ds. Gamy Produktów w Bullitt Group.

Sugerowana cena detaliczna producenta dla Cat S52 to 499 €/449 £. Telefon będzie dostępny w sprzedaży od 12 listopada 2019 r. na stronie www.catphones.com oraz oferowany przez głównych operatorów sieci komórkowych oraz sprzedawców detalicznych w Europie. W Polsce dostępny jest od dziś w przedsprzedaży w sieci sklepów x-kom z zegarkiem marki Cat w prezencie (promocja obowiązuje dla pierwszych 100 osób, które zakupią Cat S52). Orientacyjna cena urządzenia to 2149 PLN.