Caviar Cyberphone - pancerna wersja iPhone za kosmiczną kwotę

Cyberphone to smartfon, który ma całkowicie odporny na stłuczenie ekran, a jego osłona może stać się podstawką. Producent planuje tylko 99 egzemplarzy i każe sobie za nie słono płacić.

Cyberphone to urządzenie, powstałe na bazie dwóch innych. Pierwsze - iPhone 11 Pro. Drugie - samochód Tesla Cybertruck. Za jego stworzenie odpowiada firma Caviar, znana z luksusowych gadżetów, na jakie naprawdę stać tylko nielicznych - na przykład AirPody za 1580 dolarów (ponad 6100 złotych) - w cenę wchodzi etui ze skóry aligatora, zdobione złotymi elementami. Ta cena to i tak nic w porównaniu z Cyberphone. Jest to autorsko zmodyfikowany smartfon Apple, który prezentuje się następująco:

Trzeba przyznać, że wygląda świetnie, a pomysł z klapką jako podstawką jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Oczywiście w celu stworzenia obudowy użyto wysokiej klasy materiałów, w tym tytanu. Caviar stworzy zaledwie 99 smartfonów Cyberphone i już zbiera zamówienia od chętnych. No i tu właśnie dochodzimy do najciekawszego, a więc ceny za telefon. Producent życzy sobie za nią 5265 dolarów - czyli około 20,5 tys. złotych. Co więcej, za dodatkową dopłatą można zamówić wersję z powiększoną pamięcią (podstawowa ma 64GB, warianty 128 i 256GB). Możliwa jest także wersja na bazie zwykłego iPhone 11 - z pewnością kosztuje nieco mniej, ale ceny za modyfikacje podawane są tylko na zamówienie, więc nie jesteśmy w stanie ich podać.