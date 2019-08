Celeste i Inside za darmo w Epic Games Store

Epic Games Store znowu daje gry za darmo. I to nie byle jakie!

Celeste to narracyjna, singlowa rozgrywka w starym, dobrym stylu oraz czarujące postacie w poruszającej opowieści o odkrywaniu własnego ja. Potężna góra jest podzielona na ponad 700 ekranów pełnych platformowych wyzwań i tajemnic, a po stronie B są "masakryczne poziomy" do odblokowania – tylko dla najdzielniejszych wspinaczy. Sterowanie jest niezwykle proste – polega na skakaniu, doskokach w powietrzu i wspinaniu się – ale opanowanie go do perfekcji stanowi nie lada wyzwanie. Błyskawiczny respawn umożliwia niekończącą się wspinaczkę, odkrywanie tajemnic góry i mierzenie się czyhającymi za każdym rogiem zagrożeniami.

Drugi tytuł to Inside od twórców kultowego już Limbo. Ścigany, samotny chłopiec trafia w samo serce mrocznego projektu. I... co dalej? Ano tyle, że gra została okrzyknięta arcydziełem, a przeciętne oceny, jakie dostawała od recenzentów na całym świecie, wahały się między 8,5 a 10/10. Na zachętę krótki trailer.

Jeśli chcesz mieć któryś z tych tytułów - albo oba naraz -przejdź na stronę Epic Game Store, zaloguj się na swoje konto i dodaj do biblioteki. Do 5 września oba są za darmo!