Cena Amazon Prime wzrośnie? Tanio już było

Amazon Prime drożeje. Powodem wzrostu ceny subskrypcji ma być inflacja.

Serwis Amazon, oferujący swoim klientom usługę Amazon Prime, podnosi ceny w Europie – i to o kilkadziesiąt procent.

Przykładowo Niemcy zamiast 69 euro będą od 15 września br. płacić 89,90 euro. Miesięczny abonament ma natomiast wzrosnąć z 7,99 na 8,99 euro. Podwyżki chwilowo można uniknąć, jeśli subskrypcję wykupi się jeszcze przed 15 września 2022 r. – wówczas jeszcze przez rok użytkownik będzie mógł cieszyć się abonamentem w starej cenie. Wciąż jeszcze będzie też można testować usługę bezpłatnie przez 30 dni.

Zobacz również:

Ma to być pierwsza od 2017 r. podwyżka ceny Amazon Prime dla klientów z Niemiec.

Jednak nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy nie są jedynymi użytkownikami serwisu Amazon, którzy otrzymali informację o planowanych podwyżkach. Subskrypcja zdrożała już w USA, a serwis zapowiedział podniesienie kosztów abonamentu również w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, we Włoszech oraz Francji.

Amazon Prime – cena zależy od inflacji

Konieczność podniesienia cen subskrypcji usługi Amazon Prime serwis argumentuje rosnącą inflacją. Zmiana kosztów firmy ma więc być główną przyczyną modyfikacji oferty Amazon.

Póki co podwyżki nie obejmą polskich użytkowników, jednak można się spodziewać, że nas wzrost ceny subskrypcji również nie ominie.

W Polsce wciąż jeszcze za dostęp do Amazon Prime kosztuje 49 zł za rok. Plan miesięczny to natomiast koszt 10,99 zł. Dodatkowo, serwis przewidział dla nowych użytkowników 30-dniowy okres próbny.

Co zyskujemy, kupując abonament? Przede wszystkim dostęp do Amazon Prime Video, darmowych gier i comiesięcznej subskrypcji kanału Twitch na Prime Gaming, a także do darmowej dostawy. Dodatkowo, klienci posiadający wykupiony abonament mogli skorzystać z ekskluzywnych ofert podczas corocznego Amazon Prime Day.

Aby wykupić subskrypcję Amazon Prime, wystarczy wejść na stronę internetową serwisu i wybrać interesujący nas plan. Aby skorzystać z 30-dniowego okresu próbnego, wystarczy podpiąć wybraną metodę płatności. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili.

Źródło: PCWelt

Polecamy: Bestsellery z Tiger – najlepsze funkcjonalne gadżety za grosze