Cena HMD Odyssey+ spadła o połowę przed premierą nowego Half-Life

Gogle Samsunga staniały prawie dwukrotnie. To idealna okazja na zakup zestawu kompatybilnego z Windows Mixed Reality.

Samsung od wielu lat aktywnie zaangażowany był w rozwój technologii VR. Pierwsze gogle wydano jeszcze w 2015 roku, a rozwiązanie kompatybilne było Samsungami Galaxy Note 4 oraz Galaxy S6. Niewielu użytkowników wie, że Samsung zamknął już ten rozdział w swojej historii. Samsung Galaxy Note 10 jest pierwszym flagowcem od lat, który nie jest kompatybilny z googlami Gear VR. Prawdopodobnie podobny los spotka rodzinę Galaxy S20, której przedstawiciele zostaną zaprezentowani już 11 lutego 2020 roku.

Źródło: samsung.com

Najnowsze wieści ze stanów informują, że zestaw Windows Mixed Reality HMD Odyssey+ doczekał się potężnej obniżki ceny.

Samsung obniżył cenę gogli HMD Odyssey+ o prawie połowę. Wszyscy zainteresowani mogę teraz kupić gogle za 54 procent ich ceny detalicznej. Oznacza to, że cena z 499 dolarów spadła do zaledwie 229 dolarów. Tak duża przecena z pewnością wzbudzi zainteresowanie graczy. Z ceną 229 dolarów HMD Odyssey+ są najtańszymi goglami VR nie licząc wszelkich urządzeń wymagających do swojego działania smartfonów. HMD Odyssey+ są obecnie tańsze nawet od PlayStation VR, których cena detaliczna to około 299 dolarów. Do tej pory było to jedno z najtańszych rozwiązań, które do działania nie wymagają smartfonów.

HMD Odyssey+ są obecnie najtańszym zestawem Windows Mixed Reality. Oznacza to, że po ich podłączeniu do komputera można grać w gry dostępne na platformie Steam VR. Dzięki temu gogle będą współpracować z nadchodzącą grą Half-Life Alyx. To jeden z najbardziej oczekiwanych tytułów VR 2020 roku. Pojawi się na platformie Steam VR już w marcu.

Samsung prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że premiera hitowej gry VR w połączeniu ze sporą obniżką ceny gogli pozwoli szybko i skutecznie opróżnić magazyny. Tak duża wyprzedaż może potwierdzać wcześniejsze plotki, które donosiły, że w 2020 roku na rynku pojawią się nowe gogle od Samsunga. Mimo tego wszyscy użytkownicy, którzy skuszą się na HMD Odyssey+ nie powinni być zawiedzeni. Ten zestaw z pewnością zapewni im mnóstwo radości.

Źródło: sammobile.com