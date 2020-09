Cena Xbox Series S pozytywnie zaskakuje - jest porównywalna do One S

Microsoft zamierza walczyć z Sony niską ceną startową swojej konsoli. Jeżeli plotki się potwierdzą najnowszego Xbox'a kupimy za nieco ponad 1000 zł.

Xbox Series S to tańsza wersja nadchodzącej konsoli kolejnej generacji - Xbox Series X. Będzie to wariant odpowiedni dla osób, które zamierzają grać w rozdzielczości 1080p. Będzie to mniejsza i tańsza wersja konsoli Xbox Series X, która dedykowana będzie dla prawdziwych fanów gier komputerowych.

Xbox One S

Cena Xbox Series S pozytywnie zaskakuje. Portal Windows Central przekazał, że konsola ma kosztować zaledwie 299 dolarów. Za Xbox Series X zapłacimy 499-599 dolarów. Obie konsole oferowane będą z subskrypcją Xbox All Access za 35 dolarów miesięcznie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Windows Cental, Xbox Series X oraz Xbox Series S zostaną zaprezentowane równocześnie. W sklepach konsole powinny pojawić się 10 listopada. Zarówno Microsoft, jak i Sony planują wprowadzenie konsol kolejnej generacji jeszcze przed świętami, aby napędzić ich sprzedaż. Od lat konsole są bardzo popularnym prezentem gwiazdkowym.

Konsola Xbox Series S ma zaoferować 4 TFLOPy mocy obliczeniowej oraz grafikę AMD RDNA2. Wydajność ma być około 3 x mniejsza, niż w Xbox Series X. Nadchodząca, budżetowa konsola ma być bezpośrednim następcom Xbox One S.

