Cenega wydawcą Cyberpunk 2077 w Polsce!

To się nazywa niespodzianka. Firmy CD Projekt oraz Cenega, poinformowały właśnie o nawiązaniu bliskiej współpracy przy dystrybucji gier studia CD Projekt RED.

CD Projekt zostało niedawno drugim, co do wielkości, producentem gier w Europie. Swój sukces, ostatnich latach, firma zawdzięcza głównie działaniom studia CD Projekt RED, warto jednak pamiętać, że w Polsce spółka zajmuje się również wydawaniem gier. Co istotne, z reguły sama odpowiadała za dystrybucję dzieł "RED'ów" na rodzimym terenie. Od dzisiaj to się zmienia.

Na mocy nowej umowy, to firma Cenega zajmie się przygotowaniem gry Cyberpunk 2077 na polskim rynku. Dodatkowo, do oferty Cenegi trafi również Wiedźmin 3: Dziki Gon. Choć dzisiejsze ogłoszenie jest niemałym zaskoczeniem, to należy pamiętać, że obie spółki już od lat współpracują ze sobą przy dystrybucji gier CD Projekt RED na rynkach: czeskim, słowackim i węgierskim.

Przedstawiciele obydwu firm nie kryli zadowolenia z dzisiejszej umowy. Michał Nowakowski - członek zarządu CD Projektu, stwierdził, że Cenega to doświadczony dystrybutor i sprawdzony partner. Po czym dodał, że dotychczasowa współpraca nad promocją gry Cyberpunk 2077 na Węgrzech sprawiła, że jest on przekonany, iż działania dystrybucyjne w kraju będą przebiegać na równie wysokim poziomie.

W podobnym tonie wypowiedział się Marek Chyrzyński - prezes zarządu Cenegi:

Cyberpunk 2077, to nie tylko wyjątkowo oczekiwany przez graczy z całego świata tytuł, ale też marka, która ma wyjątkowe znaczenie w naszym kraju. CD Projekt RED to zespół profesjonalistów i pasjonatów, których dotychczasowe dokonania są gwarancją, że ich najnowsza produkcja będzie doskonała. Rozszerzenie naszej współpracy na Polskę, to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w dystrybucji przy tak ważnej premierze gry. - Marek Chyrzyński

Cyberpunk 2077 zadebiutuje 17 września tego roku. Gra zmierza na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Google Stadia. Niemal pewne jest, że produkcja trafi również na konsole dziewiątej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series X.