Cent Browser - alternatywa dla Chrome

Choć Chrome dominuje na rynku, również mniej znane przeglądarki korzystają z silnika Chromium. Jedną z nich jest Cent Browser. Czy warto ją wypróbować?

Cent Browser to przeglądarka internetowa, bazowana na Chromium. Z pewnością spodoba się użytkownikom Chrome, ponieważ posiada podobny interfejs. W stosunku do wymienionych wprowadzono tu jednak pewne zmiany, jak np. obsługa gestów myszki, zoptymalizowane zużycie pamięci, możliwość przeglądania stron w zakładce incognito, a także możliwość własnej konfiguracji nowych zakładek. Użytkownik może zalogować się w niej do swojego konta Google i korzystać ze wszystkich dostępnych usług. Liczne opcje konfiguracyjne umożliwiają dopasowanie każdego aspektu przeglądarki do swoich własnych potrzeb.

Cent Browser to także duży nacisk na prywatność użytkownika oraz blokowanie potencjalnych szkodników, które mogą próbować zaatakować system. Przeglądarka ta pozwala na import zakładek, dzięki czemu można łatwo podpiąć do niej wszystkie ulubione strony zaznaczone w innych, np. Firefoksie. Warto dodać, że posiada ona polski interfejs i menu, co znacznie ułatwia nawigacje i wprowadzanie własnych ustawień. Możliwe jest także dodawanie rozszerzeń - przeglądarka może korzystać z pisanych dla Chrome. Najnowsza wersja korzysta z silnika Chromium 74.0.3729.169. Domyślnie przeglądarka działa w języku angielskim - można zmienić to w ustawieniach. Po zmianie języka wymagany jest restart przeglądarki, aby zmiany zostały wprowadzone.

Pobierz Cent Browser z naszego serwera:

Kliknij tutaj, aby pobrać Cent Browser dla systemów 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać Cent Browser dla systemów 64-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać wersję portable Cent Browser dla systemów 32-bit

Kliknij tutaj, aby pobrać wersję portable Cent Browser dla systemów 64-bit