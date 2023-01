Ceny Galaxy S23 takie same jak Galaxy S22! Niestety wciąż będzie drogo

Już tylko miesiąc dzieli nas od premiery kolejnych flagowców Samsunga. Dla każdego, kto czai się na tę premierę, mamy ważną wiadomość.

Według raportu Maekyung, południowokoreańskiej publikacji, przychody Samsung MX Division wzrosły z 28,42 bln KRW w w drugim kwartale 2022 roku do 32,21 bln KRW w trzecim kwartale 2022 roku. Jest to wzrost o 13,3% kwartał do kwartału, ale zysk operacyjny firmy spadł z 3,36 bln KRW w drugim kwartale 2022 roku do 3,24 bln KRW w trzecim kwartale 2022 roku, co oznacza spadek o 3,6%.

Seria Galaxy Z poprawiła przychody Samsunga

Podobno poprawa przychodów była bezpośrednim wynikiem wzrostu sprzedaży flagowych urządzeń Samsunga, zwłaszcza składanych smartfonów, takich jak Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Jednak wzrost zysków, które firma mogła uzyskać z dodatkowej sprzedaży tych urządzeń, został zniwelowany przez rosnące ceny komponentów do smartfonów. Wzrost cen części był na tyle wysoki, że zysk operacyjny firmy spadł o 3,6% pomimo wzrostu sprzedaży.

Smartfony z serii Galaxy S23 będą wyposażone w jeszcze droższe podzespoły, w tym podkręconą wersję układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i 200 MP główny aparat tylny. Jeśli Samsung zaoferuje urządzenia z serii Galaxy S23 w takich samych cenach jak seria Galaxy S22, firma uzyska jeszcze niższe zyski ze swojej flagowej linii, jeszcze bardziej zmniejszając zysk operacyjny. Jeśli jednak Samsung podniesie ceny, seria Galaxy S23 straci konkurencyjność z linią Apple iPhone 14.

Galaxy S23 będzie wyceniony podobnie do Galaxy S22 pomimo spadku zysków

Południowokoreański gigant technologiczny planuje podobno oferować Galaxy S23 w tej samej cenie co Galaxy S22, nawet jeśli oznacza to dalszy spadek zysku operacyjnego firmy. Z drugiej strony, Apple podobno planuje wycenić smartfony z serii iPhone 15 drożej w porównaniu do linii iPhone 14. Tak więc, może to dać Samsungowi powód do podniesienia cen smartfonów z serii Galaxy S23 i zrekompensowania straty, z którą borykał się wcześniej.

Oznacza to, że Samsung mógłby wycenić Galaxy S23 na 3599 zł, Galaxy S23+ na 4599 zł, a Galaxy S23 Ultra na 5199 zł (ceny podane dla modeli o najmniejszej pamięci wewnętrznej). Mógłby jednak podnieść swoje ceny, gdy na rynek trafi seria iPhone 15. Zazwyczaj Samsung obniża ceny swoich telefonów, gdy te się starzeją. W przypadku Galaxy S23, może zrobić dokładnie odwrotnie. Nawet jeśli Samsung nie podniesie ceny Galaxy S23, spodziewajcie się, że przynajmniej ich nie obniży, co zwiększy zyski firmy i nadal utrzyma konkurencyjność z serią iPhone 15.