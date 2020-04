Ceny OnePlus'a 8 wyciekają do sieci na kilka godzin przed premierę

Po raz kolejny do sieci jeszcze przed premierą wyciekają oficjalne ceny nadchodzących modeli OnePlus'a.

OnePlus od wielu miesięcy szykuje się do premiery nowych smartfonów. OnePlus 8 zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze dziś w godzinach popołudniowych. Najnowsze informacje z sieci wskazują, że co najmniej dwóch autoryzowanych sprzedawców nie dotrzymało embargo i udostępniło nadchodzące urządzenia do sprzedaży jeszcze przed oficjalną premierą.

Brytyjski sklep internetowy John Lewis wymienił na swojej stronie internetowej zarówno podstawowy model OnePlus, jak i droższy model OnePlus 8 Pro wraz z pełną specyfikacją techniczną i cenami.

Oto wszystkie dostępne konfiguracje i ich ceny w funtach brytyjskich:

8 GB/128 GB OnePlus 8 - 599 GBP (~752 USD)

12 GB/256 GB OnePlus 8 - £699 (~878 USD)

8 GB/128 GB OnePlus 8 Pro - £799 (~1,003 USD)

12 GB/256 GB OnePlus 8 Pro - £899 (~1.129 USD)

John Lewis nie jest jedynym sklepem internetowym, który udostępnił ceny i specyfikację techniczne OnePlus'a 8 przed oficjalną premierą. OnePlus 8 i OnePlus 8 Pro pojawiły się również na witrynie niemieckiego sklepie Otto. Warto zaważyć, że Otto do każdego OnePlus'a dodaje trzymiesięczną subskrypcję Deezer'a.

Oto wszystkie dostępne konfiguracje i ich ceny w Euro z niemieckiego sklepu Otto:

8 GB/128 GB OnePlus 8 - €699 (~766 USD)

12 GB/256 GB OnePlus 8 - 799 EUR (~876 USD)

8 GB/128 GB OnePlus 8 Pro - 899 EUR (~985 USD)

12 GB/256 GB OnePlus 8 Pro - €999 (~1,095 USD)

Na stronach internetowych obu sklepów zamieszczono również kilka informacji odnośnie specyfikacji technicznej nadchodzących smartfonów. Warto podkreślić obecność 90 Hz wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i baterii o pojemności 4300 mAh w modelu OnePlus 8 oraz 120 Hz wyświetlacza OLED o rozdzielczości QHD+ w połączeniu z baterią o pojemności 4510 mAh.

Podstawowy OnePlus 8 zaoferuje aparat główny składający się z 48 Mp, 12 Mp oraz 2 Mp matryc. Droższy model Pro zaoferuje cztery matryce - 2x 48 Mp, 8 Mp oraz 5 Mp.

Źródło: androidauthority.com